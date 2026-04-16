Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Teknik Direktör Burak Yılmaz'a 2 maç men, 75 gün hak mahrumiyeti ve para cezası verdi.

Dinle Özetle

PFDK'dan Burak Yılmaz'a ağır ceza

HABERİN ÖZETİ PFDK'dan Burak Yılmaz'a ağır ceza Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a 2 maç men, 75 gün hak mahrumiyeti ve toplamda 1.160.000 TL para cezası verdi. Burak Yılmaz'a, müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 160.000 TL para cezası verildi. Ayrıca, müsabaka sonrası basın toplantısında yaptığı açıklamalarda futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik beyanları ve TFF yöneticileri, müsabaka görevlileri ve kurul üyelerinin kişilik haklarına yönelik saldırısı nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 1.000.000 TL para cezası verildi. PFDK, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, Galatasaray ve Çaykur Rizespor kulüplerine taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle para cezaları ve seyirci giriş engellemeleri uyguladı. Kayserispor Kulübü'ne çirkin ve kötü tezahürat, usulsüz seyirci alınması ve saha olayları nedeniyle toplamda 820.000 TL para cezası verildi. Göztepe kaleci antrenörü Vanja Ivesa'ya sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80.000 TL para cezası verildi. Kocaelispor Kulübü'ne taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat ve saha olayları nedeniyle toplamda 1.100.000 TL para cezası uygulandı.

BURAK YILMAZ'A HEM MEN HEM DE REKOR PARA CEZASI

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası verdiği cezalar şöyle:

"1- Beşiktaş’ın, 10.04.2026 tarihinde oynanan Beşiktaş-Antalyaspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Kuzey Alt Tribün 108, Baba Hakkı Doğu Alt Tribün 115, Spor Toto Kuzey Üst Tribün 408 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- Corendon Alanyaspor Kulübünün, 11.04.2026 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Trabzonspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası Tribün D ve E bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

3-Trabzonspor’un, 11.04.2026 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor-Trabzonspor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 10. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 1.120.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Roof Lounge Misafir Tribünü Misafir A ve B bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4- Kayserispor Kulübünün, 11.04.2026 tarihinde oynanan Kayserispor-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt Tribünü Kuzey Alt D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 480.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Kuzey Alt Tribün C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 120.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

5- Göztepe kaleci antrenörü Vanja Ivesa’nın, 12.04.2026 tarihinde oynanan Göztepe-Kasımpaşa Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 80.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

6-Galatasaray’ın, 12.04.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Kocaelispor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 106-107, Güney Tribün 118numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray görevlisi Ali Yiğit Buruk’un, müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

7- Kocaelispor Kulübünün, 12.04.2026 tarihinde oynanan Galatasaray-Kocaelispor Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 880.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 418-419-420 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına,

8-Çaykur Rizespor’un, 13.04.2026 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kale Arkası Deniz Tribün B, Kapalı Deniz Tribün A bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

9- Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz’ın, 13.04.2026 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor-Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 160.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz’ın, müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları ve TFF yöneticilerinin, müsabaka görevlilerinin ve kurul üyelerinin Kişilik Haklarına Yönelik Saldırısı nedeniyle FDT’nin 38/1-c, 41/1-c ve 10/2. maddeleri uyarınca 75 gün hak mahrumiyeti ve 1.000.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu) karar verildi."