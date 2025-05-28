Acun Ilıcalı iddiaları yalanladı!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, hakkındaki istifa iddialarına cevap verdi. Fenerbahçe'deki görevinin devam ettiğini belirten Acun Ilıcalı, haberlerin doğru olmadığını ifade etti.

Fenerbahçe'de Acun Ilıcalı'dan açıklamalar geldi. Fenerbahçe yönetiminin kritik bir süreçten geçtiği dönemlerde, Hatayspor mağlubiyetiyle birlikte kaotik ortam büyümüş ve Acun Ilıcalı'nın görevinden istifa ettiği söylenmişti.

ACUN ILICALI FENERBAHÇE'DEKİ GÖREVİNE DEVAM EDİYOR

İstifa haberlerinin doğru olmadığını belirten Acun Ilıcalı, "Böyle bir şey yok. Hiçbir sıkıntı yok. Ne diyebilirim ki... Yalan haber." dedi.

FENERBAHÇE'DE SON VİRAJ

Yönetimden memnun olmayan Fenerbahçe camiası, erken seçim için imza topluyor.