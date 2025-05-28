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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçeli yıldızı Moise Kean'in yedeği olarak istiyorlar!

Fiorentina'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Gelecek sezon için planlamalara başlayan Fiorentina, Moise Kean'in yedeği olarak Fenerbahçe'nin yıldız golcüsünü gündemine aldı.

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Fenerbahçeli yıldızı Moise Kean'in yedeği olarak istiyorlar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 18:34
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 18:34

Fenerbahçeli Edin Dzeko, Fiorentina'nın transfer listesine zirveden girdi. Moise Kean'in alternatifi olarak iyi bir yedek arayan İtalyan ekibi, Edin Dzeko'ya ivedi şekilde imza attırmak istiyor.

EDIN DZEKO İÇİN FIORENTINA DEVREDE

Fenerbahçe ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Edin Dzeko, an itibarıyla teklifler almaya başladı. Uzun zamandır Bosnalı golcüyle ilgilenen Fiorentina, Edin Dzeko için resmi teklif sürecini başlattı! Esasen ise Serie A temsilcisi, Moise Kean'e yardımcı olacak ve soyunma odasında liderlik yapacak Edin Dzeko için iyi bir kontrat sunmak istiyor.

Fenerbahçeli yıldızı Moise Kean'in yedeği olarak istiyorlar!

EDIN DZEKO VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 53 maçta görev alan Edin Dzeko, 21 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.

Fenerbahçeli yıldızı Moise Kean'in yedeği olarak istiyorlar!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE EDIN DZEKO İÇİN NE KADAR BONSERVİS ÖDEMİŞTİ?
Sarı lacivertliler, deneyimli golcüyü Inter'den bedelsiz transfer etmişti.
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#fiorentina
#Fenerbahçe Transferleri
#Transfer Haberleri
#moise kean
#Spor
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