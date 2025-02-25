Acun Ilıcalı İngiltere'de derbiyi anlattı! Irkçılık konusuna açıklık getirdi

Jose Mourinho için ırkçılık yaptığı iddiasında bulunan Galatasaray, Portekizli teknik direktör hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.

ACUN ILICALI'DAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sky Sports News'e konuştu. Açıklamaya dair örnek veren Ilıcalı, "Tavşan gibi koşuyorsun dediğimde, tavşan olduğunu söylemiyorum. Yani 'maymun gibi zıplıyorsunuz' dediğimde, bu sizin maymun olduğunuz anlamına gelmez. Yani şu anda yedek kulübesindeki insanlara baktığınızda, yüzlerine baktığınızda, Jose Mourinho ve diğer teknik direktör Okan Buruk'tan bahsediyorum; yani Jose Mourinho'nun sözlerinde, sözlerinin arkasında ya da sözlerinin etrafında ırkçılık yapmak gibi bir niyeti olmadığını açıkça anlayabilirsiniz. Bu, Galatasaray yönetimi tarafından manipüle edilmeye çalışılan çok açık bir durum ve biz Türkiye'de buna alışığız." ifadelerini kullandı.