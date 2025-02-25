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Editor
 | Burak Ayaydın

Acun Ilıcalı İngiltere'de derbiyi anlattı! Irkçılık konusuna açıklık getirdi

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Jose Mourinho'nun derbi sonrası yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Sürecin Galatasaray tarafından çarpıtıldığını belirten Acun Ilıcalı, Jose Mourinho'yu savundu.

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Acun Ilıcalı İngiltere'de derbiyi anlattı! Irkçılık konusuna açıklık getirdi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 15:10

Jose Mourinho için ırkçılık yaptığı iddiasında bulunan Galatasaray, Portekizli teknik direktör hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı.

ACUN ILICALI'DAN KONUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Sky Sports News'e konuştu. Açıklamaya dair örnek veren Ilıcalı, "Tavşan gibi koşuyorsun dediğimde, tavşan olduğunu söylemiyorum. Yani 'maymun gibi zıplıyorsunuz' dediğimde, bu sizin maymun olduğunuz anlamına gelmez. Yani şu anda yedek kulübesindeki insanlara baktığınızda, yüzlerine baktığınızda, Jose Mourinho ve diğer teknik direktör Okan Buruk'tan bahsediyorum; yani Jose Mourinho'nun sözlerinde, sözlerinin arkasında ya da sözlerinin etrafında ırkçılık yapmak gibi bir niyeti olmadığını açıkça anlayabilirsiniz. Bu, Galatasaray yönetimi tarafından manipüle edilmeye çalışılan çok açık bir durum ve biz Türkiye'de buna alışığız." ifadelerini kullandı.

Derbi sonrası Acun Ilıcalı'dan İngilizlere flaş Jose Mourinho açıklaması - 4. Foto

Sıkça Sorulan Sorular

ACUN ILICALI İNGİLTERE'DE HANGİ KULÜBÜN SAHİBİ?
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hull City ekibinin sahibidir.

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ETİKETLER
#jose mourinho
#acun ılıcalı
#Fenerbahçe Derbisi
#Spor
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