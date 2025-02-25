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Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'den Jose Mourinho açıklaması! "Irkçılıkla ilgisi yok"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş bir cevap geldi. Jose Mourinho hakkında suç duyurusu yapan Galatasaray'a, 'konuyu çarpıtıyorsunuz' dendi.

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Fenerbahçe'den Jose Mourinho açıklaması!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 14:16
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 14:16

Galatasaray'ın Jose Mourinho hakkında suç duyurusu yapacağını açıklamasının ardından Fenerbahçe'den de cevap geldi.

FENERBAHÇE REDDETTİ

Galatasaray, ırkçılık iddiasıyla Jose Mourinho hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı. Fenerbahçe ise Jose Mourinho ile ilgili bu iddiaları kesin bir dille reddetti ve konuya ilişkin paylaşım yaptı.

İŞTE PAYLAŞIM METNİ

"Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur. Teknik Direktörümüz José Mourinho’nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır. Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere; José Mourinho’nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez. Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

https://x.com/Fenerbahce/status/1894333163532406872

Sıkça Sorulan Sorular

JOSE MOURINHO NERELİDİR?
Başarılı teknik adam, Portekiz vatandaşıdır.

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ETİKETLER
#jose mourinho
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
#senaryo
#Yağmurluk
#Fenerbahçe Derbisi
#Spor
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