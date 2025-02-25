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Editor
 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho'nun orman sözleri şoke etmişti! Galatasaray taraftarı 11 yıl öncesini hatırlattı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından deneyimli teknik adam Jose Mourinho'dan çarpıcı açıklamalar gelmişti. Daha önce Chelsea ile Galatasaray'a karşı oynayan Jose Mourinho; o zamanlarda atmosferi çok övmüşken, şimdi ise Fenerbahçe'nin hocası olarak 'orman' yakıştırmasını yaptı. İşte Portekizli hocanın büyük çelişkisine dair tüm ayrıntılar.

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Jose Mourinho'nun orman sözleri şoke etmişti! Galatasaray taraftarı 11 yıl öncesini hatırlattı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 12:19
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 12:27

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev maçın 0-0 bitmesinin ardından Jose Mourinho'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Galatasaray'ın atmosferine dair 'orman' yakıştırmasını yapan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho; oysaki yıllar önce RAMS Park'a methiyeler düzmüştü.

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİNDE JOSE MOURINHO ÇELİŞKİSİ

Zorlu geçen mücadelenin ardından RAMS Park'ın atmosferini ormana benzeten Mourinho, Galatasaray kulübesi hakkında da "Herkes maymun gibi zıplıyordu." ifadesini kullanmıştı. Bu yorumlarının ardından hakkında suç duyurusunda bulunulan Portekizli, önceki yıllarda Chelsea ile İstanbul'a gelmiş ve Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosferden çok etkilendiğini belirtmişti. Deneyimli hocanın bu çelişkili açıklamaları Galatasaraylı taraftarların dikkatini çekerken, stratejik bir yaklaşımdan ziyade saygısızlık yaptığı yorumları da gündemde epey yer tuttu.

Teknik Direktörümüz Jose Mourinho, Galatasaray maçını değerlendirdi - Fenerbahçe Spor Kulübü

CHELSEA İLE GALATASARAY DEPLASMANI

2014 yılında Chelsea'nin hocası olan Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi kapsamında Galatasaray deplasmanına gelmiş ve 1-1 biten maçın ardından RAMS Park'ı övmüştü! O dönem için fantastik kelimesinin altını çizen deneyimli hoca, "Burada 55 bin taraftar vardı ve gerçekten çok büyük bir baskı kurdular. Fantastik bir ortamdı, buna bayıldım. Çok etkileyiciydi." ifadelerini kullanmıştı.

Mourinho oyundan memnun değil - Eurosport

Sıkça Sorulan Sorular

2014 YILINDA TURU KİM GEÇMİŞTİ?
Jose Mourinho'nun Chelsea'si, 1-1'in rövanşında İngiltere'de tur atlayan taraf olmuştu.

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ETİKETLER
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#Fenerbahçe Derbisi
#Spor
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