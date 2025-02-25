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 | Burak Ayaydın

Slavko Vincic'e ödenen miktar şaşırttı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden yedi kat daha fazla kazandı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Slavko Vincic'in ücreti belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için yurt dışından özellikle çağrılan Slavko Vincic; Şampiyonlar Ligi'ne kıyasla iki kat, Süper Lig'e kıyasla ise yedi kat fazla ücret aldı. İşte detaylar.

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Slavko Vincic'e ödenen miktar şaşırttı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden yedi kat daha fazla kazandı
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 11:39

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yöneten Slavko Vincic'in ücreti futbolseverleri şaşırttı. Slovenyalı hakem Slavko Vincic, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde aldığı miktarla Süper Lig hakemlerini 7'ye katladı.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ SLAVKO VINCIC'E YÜKLÜ MİKTARDA ÖDEME

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından derbiyi yönetmesi için çağrılan Vincic'in, maç ücreti de belli oldu. Deneyimli hakem, Galatasaray-Fenerbahçe maçı için 10 bin Euro ödeme aldı ve ayrıca da günlük 800 Euroluk harcırah bedeli hesaplandı! Şampiyonlar Ligi'nde maç başına 5000 Euro alan başarılı hakem, dev derbi için ise 10000 Euro aldı ve miktarı tam ikiye katladı! İlave olarak ise Süper Lig'de maç başına 52 bin lira civarında ödeme yapılırken, kur karşılığı olarak Vincic'e yaklaşık 381 bin lira verilmiş oldu ve bu da Türkiye'deki hakemlerin 7 katından daha fazla bir değere tekabül etti.

Tartışmaların hedefi olmuştu: İşte Slavko Vincic'in derbi performansı! - Gazikent27 - Son Dakika Haberler

TALEP ÇOK FAZLA

Derbideki sürecin ardından Beşiktaş ve Trabzonspor'dan da Slavko Vincic isteği gelirken, an itibarıyla Süper Lig'de genel olarak yabancı hakem sayısının arttırılmasına yönelik bir beklenti var.

Trabzonspor'dan 'Slavko Vincic' İsteği

Sıkça Sorulan Sorular

DERBİ KAÇ KAÇ BİTTİ?
Heyecanla beklenen mücadelede pek tempo olmamış ve maç 0-0 sona ermişti.

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ETİKETLER
#Galatasaray ekibi
#galatasaray ekmas
#Türkiye Futbol Federasyonu
#Uefa Disiplin Kurulu
#Fenerbahçe Derbisi
#Slavko Vincic
#Spor
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