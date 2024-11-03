Acun Ilıcalı maç sonu açıklamalarda bulundu! 'Biz tansiyon düşsün barış gelsin istiyoruz'

03 Kasım 2024 23:00 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 23:08

Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı derbi maçında Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı maç sonrası açıklamasında "Futbol, hakem tarafından katledildi" diyerek tepki gösterdi.

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan sert konuştu! 'Burada iki tane operasyon var'

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan sert konuştu! 'Burada iki tane operasyon var'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Trabzonspor'u 3-2 yendikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Hakem yönetimine tepki gösteren Acun Ilıcalı, "Son dönemlerde futbol saha içinde kalmıyor. Bugün artık yeni bir hakem rezaleti yaşandı" şeklinde konuştu.

Asbaşkan Ilıcalı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"BARIŞ GELSİN İSTİYORUZ"

"Türk futbolunun tansiyonunun düşmesi lazım. Hepimiz aynı vatanın evlatlarıyız. Birbirimize rekabet olsun ama husumet, kin olmasının bir anlamı yok. Tüm yönetici arkadaşlarım, başkanım aynı fikirde. Biz tansiyon düşsün, barış gelsin istiyoruz. Rekabet ölümüne ama saha içinde kalsın. Maalesef ülkemizde, son dönemlerde futbol saha içinde kalmıyor. Bugün artık yeni bir hakem rezaleti yaşandı." dedi.

"YÖNETTİRMEDİLER"

"Pozisyonları tek tek anlatacak halim yok. İnancım kalmadı demiştim. Yaşananlar tam anlamıyla rezalet. Bizim aleyhimize ve lehimize yapılan skandal kararlar var. Genç hakem arkadaşımız maçı yönetmeye çalıştı ama yönettirmediler." ifadelerini kullandı.

"FUTBOL, HAKEM TARAFINDAN KATLEDİLDİ"

"'Sen çok gençsin, operasyon işlerinden haberin yok, sen bir dur' dediler ve VAR'dan gelen uyarılarla maç nasıl katledilir gösterdiler. Futbol, hakem tarafından katledildi. Hakem sorunu çok büyük. VAR'dan tüm rezaletler ortaya çıktı." diye konuştu.

"AYRICALIK DEĞİL ADALET İSTİYORUZ"

"Hakemin verdiği kararlara müdahale edildi. Eller görülmedi. Trabzonspor'un bize göre gol olan pozisyonu verilmedi. Ayrıcalık değil adalet istiyoruz. Trabzonspor'un hakkı yenmesin ama yendi diye devre arası bize devre arası infaz kararı çıkmasın. İkinci yarı nasıl telafi ederiz diye operasyon yapılmasın." dedi.

"ALIN SİZE YAPI"

"Yapının ne olduğunu gördünüz işte, alın size yapı. Yapı diyoruz, mizaha vurarak kendilerini deşifre ediyorlar. Gülüyorum artık. Kendi kendilerine bir şeyler bulup 'al işte al işte' diyorlar. Türk futbolunun hali bu hakemlerle bu kadar olur." ifadelerini kullandı.

"TFF'NİN ALACAĞI KARARLARI BEKLİYORUZ"

"Arda Kardeşler, biz Galatasaray deplasmanındayken futbolu katletti. Sonra Beşiktaş maçını katletti. Atilla Karaoğlan orada burada katletti. Bu hakemlere sahip çıkmak isteyen varsa buyrun sahip çıksın. Maalesef MHK Başkanımızdan şu ana kadar istediğimiz tepkileri almış değiliz. Bu konuları takip ediyor. Olayları görüyor. TFF'nin alacağı kararları bekliyoruz, güveniyoruz, mutlaka bir şey olacaktır." dedi.