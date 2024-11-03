Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçının devre arasında hakeme tepki: Bravo

03 Kasım 2024 20:08 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 20:10

Trendyol Süper Lig'i 11. hafta maçında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ederken Fenerbahçe Fred'in attığı golle ilk yarıyı önde tamamladı. Maçın ilk yarısının son düdüğü çalarken Trabzonspor'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Atilla Karaoğlan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi oldu! İstatistikleri gündeme geldi

Atilla Karaoğlan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi oldu! İstatistikleri gündeme geldi

Son dakika | Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Son dakika | Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşıyor. Saat 19:00'da başlayan mücadelede ilk yarı Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı. İlk yarıdaki ilk gol Fred'in ayağından gelirken Trabzonspor'un attığı bir gol ise sayılmadı.

TEK KELİMELİK PAYLAŞIM: BRAVO

Kulübün resmi hesabından yapılan paylaşımda Okay Yokuşlu'nun sayılmayan golünde faul olmadığı iddia edildi. Bordo-mavili takımın hesabından yapılan paylaşımda pozisyonun görüntüsü paylaşılarak 'Bravo' notu düşüldü.

'İŞ BİLMEZ HAKEM'

Maçın ilk yarısı sonrası yapılan ilk skor paylaşımında ise "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık." denildi.