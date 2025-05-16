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 | Burak Ayaydın

Acun Ilıcalı'dan Arda Turan kararı: Süper Lig'de ters köşe!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Arda Turan'ı Hull City'nin teknik direktörlüğü için düşünüyor. Arda Turan'ın Süper Lig'den ayrılmasının beklendiği süreçte, Acun Ilıcalı şu an için Shaktar Donetsk kritiğini hesaplıyor ve Hull City için önemli bir planlama yürütüyor.

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Acun Ilıcalı'dan Arda Turan kararı: Süper Lig'de ters köşe!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
16.05.2025
saat ikonu 00:40
|
GÜNCELLEME:
16.05.2025
saat ikonu 00:44

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Hull City için Arda Turan'ın Shaktar Donetsk görüşmelerinin sonuçlanmasını gözetiyor. Arda Turan'ın Süper Lig'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan süreçte, Acun Ilıcalı tarafından Hull City Teknik Direktörü Ruben Selles'in görevine de son verildi. Bugün gelinen noktada Arda Turan eğer Shaktar Donetsk ile anlaşamazsa, Acun Ilıcalı'dan Hull City için Arda Turan projesi gelecek.

Acun Ilıcalı'dan Arda Turan kararı: Süper Lig'de ters köşe!

ACUN ILICALI ARDA TURAN'I SÜPER LİG'DEN İNGİLTERE'YE İSTİYOR

Acun Ilıcalı; Hull City'nin inişli çıkışlı dönemlerinden çok rahatsız olurken, Arda Turan hamlesiyle birlikte takımına sınıf atlattırmaya hazırlanıyor. Ayrıca Hull City için daha ciddi bir bütçe oluşturmayı da tasarlayan Acun Ilıcalı, bu kritik süreçte Arda Turan ile ilerlemek ve Premier Lig hayalini gerçekleştirmek istiyor! Fenerbahçe'deki görevinin haricinde İngiltere'de de başarılı olmayı isteyen ama uzun zamandır işlerin ters gitmesini engelleyemeyen Acun Ilıcalı, Arda Turan ve Shaktar Donetsk arasındaki görüşmelere göre hareket ediyor.

Acun Ilıcalı'dan Arda Turan kararı: Süper Lig'de ters köşe!

ACUN ILICALI'NIN İSTEDİĞİ ARDA TURAN'IN EYÜPSPOR PERFORMANSI

Eyüpspor ile şu ana kadar 82 mücadelede yer alan Arda Turan, maç başına 1.78 puan ortalaması yakaladı ve Avrupa ekiplerinin dikkatini çekti. Futbolculuk dönemindeki sansasyonel kariyerinin ardından hocalık sürecine de iyi başlayan Arda Turan'ın, an itibarıyla Shaktar Donetsk ya da Hull City'ye imza atarak Süper Lig'den ayrılması bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ARDA TURAN SÜPER LİG'DE KAÇ MAÇA ÇIKTI?
Genç hoca, şu ana kadar Eyüpspor ile 34 karşılaşmada yer aldı ve 14 kez galibiyet sevinci yaşadı.
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ETİKETLER
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#Fenerbahçe Yönetimi
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#imzayı atıyor
#Spor
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