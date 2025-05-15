Fenerbahçe'nin yıldızını Cesc Fabregas istiyor: İtalya'ya dev transfer!

Fenerbahçeli Edin Dzeko için an itibarıyla Cesc Fabregas yönetimindeki Como devreye girdi. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko ile yakından ilgilenen Cesc Fabregas'ın takımı Como, Bosnalı golcüye hızlıca imza attırmak istiyor.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun geleceği belirsizliğini korurken, Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı Como yıldız golcüye talip oldu. İtalya basını Cesc Fabregas'ın Edin Dzeko ile özel görüşme yapmak istediğini ve Como'da önemli bir rol önereceğini belirtirken, Fenerbahçe tarafındaysa yeni sözleşme için henüz bir adım atılmadı.

FENERBAHÇELİ EDIN DZEKO İÇİN CESC FABREGAS'TAN TRANSFER SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin deneyimli hücumcusu Edin Dzeko'yu, an itibarıyla Cesc Fabregas yönetimindeki Como istiyor. Cesc Fabregas ile Como; sezon boyunca başarılı bir performans gösterirken, Edin Dzeko gibi hamlelerle de önümüzdeki yıl Avrupa potası planları yapılıyor. Halihazırda düşük bütçesini sarsmadan yeni bir kadro kurmaya çalışan Como yönetimi, Cesc Fabregas'ın da onayıyla bonservisi elinde olan Edin Dzeko'ya ivedi imza attırmak istiyor.

EDIN DZEKO İÇİN ROMA DA YENİDEN DEVREDE

Edin Dzeko'nun eski takımı Roma, disiplinli karakterinden memnun olduğu Bosnalı golcüyü kulübede görmek istiyor. Ranieri ile birlikte kritik bir süreçten geçen Roma, Edin Dzeko hamlesi için resmen masaya oturmaya hazır ve yıldız hücumcunun Fenerbahçe kararını bekliyor.

EDIN DZEKO VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 51 maça çıkan Edin Dzeko, 20 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.