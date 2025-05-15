Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'nin yıldızını Cesc Fabregas istiyor: İtalya'ya dev transfer!

Fenerbahçeli Edin Dzeko için an itibarıyla Cesc Fabregas yönetimindeki Como devreye girdi. Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko ile yakından ilgilenen Cesc Fabregas'ın takımı Como, Bosnalı golcüye hızlıca imza attırmak istiyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe'nin yıldızını Cesc Fabregas istiyor: İtalya'ya dev transfer!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
15.05.2025
saat ikonu 20:13
|
GÜNCELLEME:
15.05.2025
saat ikonu 20:13

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun geleceği belirsizliğini korurken, Cesc Fabregas'ın çalıştırdığı Como yıldız golcüye talip oldu. İtalya basını Cesc Fabregas'ın Edin Dzeko ile özel görüşme yapmak istediğini ve Como'da önemli bir rol önereceğini belirtirken, Fenerbahçe tarafındaysa yeni sözleşme için henüz bir adım atılmadı.

Fenerbahçe'nin yıldızını Cesc Fabregas istiyor: İtalya'ya dev transfer!

FENERBAHÇELİ EDIN DZEKO İÇİN CESC FABREGAS'TAN TRANSFER SÜRPRİZİ

Fenerbahçe'nin deneyimli hücumcusu Edin Dzeko'yu, an itibarıyla Cesc Fabregas yönetimindeki Como istiyor. Cesc Fabregas ile Como; sezon boyunca başarılı bir performans gösterirken, Edin Dzeko gibi hamlelerle de önümüzdeki yıl Avrupa potası planları yapılıyor. Halihazırda düşük bütçesini sarsmadan yeni bir kadro kurmaya çalışan Como yönetimi, Cesc Fabregas'ın da onayıyla bonservisi elinde olan Edin Dzeko'ya ivedi imza attırmak istiyor.

Fenerbahçe'nin yıldızını Cesc Fabregas istiyor: İtalya'ya dev transfer!

EDIN DZEKO İÇİN ROMA DA YENİDEN DEVREDE

Edin Dzeko'nun eski takımı Roma, disiplinli karakterinden memnun olduğu Bosnalı golcüyü kulübede görmek istiyor. Ranieri ile birlikte kritik bir süreçten geçen Roma, Edin Dzeko hamlesi için resmen masaya oturmaya hazır ve yıldız hücumcunun Fenerbahçe kararını bekliyor.

Fenerbahçe'nin yıldızını Cesc Fabregas istiyor: İtalya'ya dev transfer!

EDIN DZEKO VE FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 51 maça çıkan Edin Dzeko, 20 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

EDIN DZEKO FENERBAHÇE'YE NEREDEN GELMİŞTİ?
39 yaşındaki forvet, Inter'den ayrılmış ve Fenerbahçe'ye imza atmıştı.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Davinson Sanchez’in yanına dünya yıldızı alıyor: İspanyol stoper resmen duyuruldu!
Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık: Yıldız golcü gemileri yaktı!
ETİKETLER
#edin dzeko
#İtalya Serie A
#Transfer Haberleri
#Fenerbahçe Transferleri
#Cesc Fabregas
#como takımı
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.