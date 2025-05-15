Mahmut Uslu Fenerbahçe başkanlığına adaylığını açıkladı! Ali Koç'a istifa çağrısı: Sana son bir abilik yapacağım

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Mahmut Uslu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. Koç'a son kez çağrı yapan Mahmut Uslu, "Bir hafta içinde görevden ayrılmazsa ben de imza vereceğim. Bence kendin ayrıl yoksa bu dip dalga seni gönderir" dedi. Uslu, başkan adaylığını da açıkladı.

Göreve geldiğinden beri Fenerbahçe'yi futbolda şampiyon yapamayan başkan Ali Koç'a tepkiler çığ gibi büyüyor. Taraftarların ardından sarı lacivertlilerin eski yöneticisi Mahmut Uslu da Ali Koç'u istifaya çağırdı.

Mahmut Uslu, "Futbolda şampiyon olamıyorsanız gitmeniz gerekiyor, gitmiyorsunuz. Bana eskiden abi falan dedin şimdi çok çirkin açıklamalar yapıyorsun. Sana son bir abilik yapmak istiyorum. Bence sen artık kendin ayrıl ve büyü. İyi bir ekip kur, bekle, çalış, öğren. Bu şekilde dip dalga bizim hissettiğimiz gibiyse seni imzayla gönderirler. Bence ayrıl, istiyorsan güven oyu iste. İmzayla gidersen olmaz." diye konuştu.

Mahmut Uslu'nun açıklamaları şöyle:

"FENERBAHÇELİLER AĞLIYOR"

Sen yapamıyorsun beceremiyorsun bu ayıp değil. Fenerbahçe başkanlığını beceremedin. 2018'de sayın başkanın verdiği sözler var, insan bu kadar söz verirse bir tanesi yapar. Bir tanesini yapamamışsın. Şampiyon yapsaydın bu problemler olmazdı. Artık Fenerbahçe'nin hakikaten ihtiyacı var. Çocuklar ağlıyor, gençler ağlıyor. Adam 40 yaşına gelmiş gözyaşlarını görüyorum. İnsanlar üzülüyor. Onun için gitmen lazım.

NAPOLİ VE OSIMHEN TEPKİSİ

Sizin hatanız bir tane iki tane değil, onlarca. Elif Elmas'ı aldık, zorla alabildik. 2 sene sonra çocuk önemli bir oyuncu oldu, tuttun onu sattın Napoli'ye. Arkasından Kim Min-Jae diye bir oyuncu aldın. Bu oyuncu zaten tanınan bir oyuncuydu. Tuttun onu da sattın, nereye Napoli'ye. Sen Napoli'yi mi şampiyon yapmak için başkan oldun. 50 sene sonra şampiyon oldu. Hiç mi diyaloğunuz yoktu da Galatasaray'a transfer olan adam için görüşmediniz. Bu işler böyledir.

"GALATASARAY MAÇINDA YOKSUN!"

Galatasaray maçı oynanıyor sen yoksun ya. Hastalık haricinde sen orada olacaksın, olmazsan olmaz arkadaş. Onun için gitmen lazım. Beşiktaş maçı... Orada olacaksın. Burası İsveç değil, Finlandiya değil.

"HOCAYA 'BİR YAPI VAR' DEDİRTEMEZSİN"

Siz antrenörünüze, oyuncularınıza 'bir yapı var' dedirtemezsiniz. 'Siz ona bakmayın, o bizim işimiz' diyeceksiniz. 'Ben olamadığım sürece şampiyon olamayız, yapmazlar' denilir mi ya! O zaman ayrılacaksın. Yazık değil mi bu çocuklara?

"BİR HAFTA İÇİNDE İSTİFA ETMEZSE..."

Ali Koç bir hafta içinde görevden ayrılma kararı almazsa ben de imza vereceğim. Şu ana kadar öyle bir niyetim yok, çünkü yanlış olduğuna inanıyorum. Ama muazzam bir imza kampanyası var. İnşallah böyle bir şey olmaz, ayrılır.

BAŞKAN ADAYLIĞI SİNYALİ

"7 senedir yaşamadığımız her şeyi Ali Koç döneminde yaşadık. O yüzden gitmesini istiyoruz. Fenerbahçe ortada kalmaz, gerekirse başkanlık da olur. Başkanlıksa başkanlık, bir Fenerbahçeli için en önemli onur Fenerbahçe başkanlığıdır.

"AZİZ YILDIRIM'IN HABERİ YOK"

‘Başkanlıksa başkanlık’ lafımdan Aziz Yıldırım'ın haberi yok! İzliyorsa şu an ilk kez duyuyor. Fenerbahçe'nin üzerinde ölü toprağı var. Bunu kaldırmazsak zaten başarılı olamayız. Ali Koç, Fenerbahçe başkanlığını beceremedi."