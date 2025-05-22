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 | Burak Ayaydın

Acun Ilıcalı'dan çarpıcı açıklama: "Teknik direktör değiştirme zorunluluğu"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, İngiltere basınına Hull City hakkında konuştu. Hull City'nin içinde bulunduğu süreci değerlendiren Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu gibi isimlere de değindi.

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Acun Ilıcalı'dan çarpıcı açıklama:
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 18:59
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 19:03

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'dan Hull City yönetimi için kritik açılımlar geldi. Hull City'nin teknik adamlık sürecini derinlemesine anlatan Acun Ilıcalı, son kararı verme yolunda olduğunu belirtti.

Acun Ilıcalı'dan çarpıcı açıklama: "Teknik direktör değiştirme zorunluluğu"

FENERBAHÇE ASBAŞKANI ACUN ILICALI'DAN HULL CITY KRİTİKLERİ

"Bugün benim için güzel bir gündü çünkü görüşmelerimizden dolayı çok mutluyum ve iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Ayrıca bugün, bizim için önemli bir gündü çünkü kararımıza en azından iki adım daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Yeni teknik adam süreci 1 haftadan önce bitecektir. Ama teknik direktörlerin olasılığı hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü konuştuğumda kendimi iyi hissetmiyorum. Bu sanki onları yargılamak gibi. Konuştuğumuz tüm teknik direktörlerin çok iyi olduğuna inanıyorum. Bu anlaşmaların kolay anlaşmalar olmadığını unutmayın, bu kararlar kolay kararlar değil. Ayrıca şunu da aklımızda tutmalıyız ki yönetici ne kadar başarılı olursa bütçeler o kadar artar, ki bu böyle olmak zorundadır. Bu hayatın kuralıdır. Ne kadar başarılı olursanız, o kadar değerlisinizdir. Başarınızı kanıtladığınızda, daha fazla bütçeniz (talepleriniz) olur. Başarı istiyorum. Teknik direktörümüzün iki şeyi sunması gerekiyor. Birincisi sonuçlar ve sonra da taraftarlar için eğlenceli futbol. Ne yazık ki, şu ana kadar ikisini de bir araya getirdiğimizi düşünmüyorum. Amacım iyi sonuçlar alan ve eğlenceli futbol oynayan bir takıma sahip olmak. Teknik direktör değiştirmek elbette hoşuma gitmez ancak bu iki alanda başarıya ulaşmak için doğru çizgiyi bulana kadar ne yazık ki teknik direktör değiştirmek zorunda kaldık."

Acun Ilıcalı'dan çarpıcı açıklama: "Teknik direktör değiştirme zorunluluğu"

EMRE BELÖZOĞLU KONUSU

"Emre'nin üst düzey bir teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Ama şu an muhtemel adaylardan değil demek doğru olur. İlave olarak ise Michael Beale ile konuştuk ve futbola yaklaşımını etkileyici bulduk."

Acun Ilıcalı'dan çarpıcı açıklama: "Teknik direktör değiştirme zorunluluğu"

Sıkça Sorulan Sorular

ACUN ILICALI KİMİ GÖREVDEN ALMIŞTI?
Hull City ile şans eseri kümede kalan Ruben Selles, Ilıcalı tarafından görevden alınmıştı.
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ETİKETLER
#acun ılıcalı
#hull city
#hull city
#emre belözoğlu
#Fenerbahçe Yönetimi
#Spor
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