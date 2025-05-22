Fenerbahçe'de kritik zirve: Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi

Fenerbahçe'de seçim öncesi kritik bir zirve gerçekleşti. Başkan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile bir araya geldi. Sarı lacivertli kulüp, sürpriz görüşmeye ilişkin resmi açıklama yaptı.