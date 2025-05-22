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 | Onur Kaya

Fenerbahçe'de kritik zirve: Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi

Fenerbahçe'de seçim öncesi kritik bir zirve gerçekleşti. Başkan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile bir araya geldi. Sarı lacivertli kulüp, sürpriz görüşmeye ilişkin resmi açıklama yaptı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.05.2025
saat ikonu 17:11
|
GÜNCELLEME:
22.05.2025
saat ikonu 17:34

Başarısız sonuçların ardından eylül ayında olağanüstü genel kurul kararı alan Fenerbahçe seçime gidecek.

MUHALEFET İMZA KAMPANYASI BAŞLATTI

Başkan Ali Koç seçimin eylül ayında yapılacağını açıklamış ancak muhalefet imza kampanyasında geri adım atmamıştı. Kongre üyelerinin bir kısmı Ali Koç'un derhal görevi bırakıp seçime gitmesini isterken, eski başkan Aziz Yıldırım'ın sessizliğini koruması dikkat çekmişti.

Fenerbahçe'de kritik zirve: Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi

ALİ KOÇ'TAN SÜRPRİZ ZİYARET

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulundu.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş, Fenerbahçe'mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle görüşme sona ermiştir."

Fenerbahçe'de kritik zirve: Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi

TARAFTAR AZİZ YILDIRIM'I İSTİYOR

Öte yandan Fenerbahçe'nin son maçına Ali Koç yönetimine yönelik istifa protestoları damga vururken, taraftarlar eski başkan Aziz Yıldırım lehine slogan atmıştı. Sosyal medyada da birçok sarı lacivertli taraftar efsane başkanın göreve geri gelmesi gerektiğini belirtmişti.

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