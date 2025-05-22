Fenerbahçe'de kritik zirve: Ali Koç ile Aziz Yıldırım bir araya geldi

Fenerbahçe'de seçim öncesi kritik bir zirve gerçekleşti. Başkan Ali Koç, eski başkan Aziz Yıldırım ile bir araya geldi. Sarı lacivertli kulüp, sürpriz görüşmeye ilişkin resmi açıklama yaptı.
Başarısız sonuçların ardından eylül ayında olağanüstü genel kurul kararı alan Fenerbahçe seçime gidecek.
Başkan Ali Koç seçimin eylül ayında yapılacağını açıklamış ancak muhalefet imza kampanyasında geri adım atmamıştı. Kongre üyelerinin bir kısmı Ali Koç'un derhal görevi bırakıp seçime gitmesini isterken, eski başkan Aziz Yıldırım'ın sessizliğini koruması dikkat çekmişti.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ziyaret sabah saatlerinde son derece samimi bir ortamda gerçekleşmiş, Fenerbahçe'mizin bugününe ve yarınına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılmıştır. Kulübümüzün gündemine dair karşılıklı fikirlerin istişaresi için önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelme temennisiyle görüşme sona ermiştir."
Öte yandan Fenerbahçe'nin son maçına Ali Koç yönetimine yönelik istifa protestoları damga vururken, taraftarlar eski başkan Aziz Yıldırım lehine slogan atmıştı. Sosyal medyada da birçok sarı lacivertli taraftar efsane başkanın göreve geri gelmesi gerektiğini belirtmişti.