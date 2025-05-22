Fenerbahçe'den transfer sezonuna damga vuracak hamle! PSG ile anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, transfer dönemine damga vuracak bir isim için kolları sıvadı. Sarı-lacivertli yönetim, hedefindeki yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm imkanlarını seferber ederken, transferde kullanılacak sürpriz Ali Koç detayı oldukça dikkat çekiyor. İşte detaylar…

Bu sezon mutlak hedefi şampiyonluk olarak belirleyen Fenerbahçe, istediği sonuçları alamayarak, şampiyonluğu Galatasaray’a kaptırdı. Önümüzdeki sezon için kadro planlamasına başlayan sarı lacivertli ekip, yıldızlar topluluğu kurmak için girişimlere başladı. Başkan Ali Koç bireysel ilişkilerini de kullanarak, takıma üst düzey futbolcular getireceği öğrenildi.

SEÇİMDEN ÖNCE YILDIZLAR GELECEK!

Ali Koç’un aldığı kararla birlikte Eylül ayında seçime gidecek olan sarı lacivertli ekip, yapılacak olağanüstü başkanlık seçimi öncesinde takıma yıldızları getirmek için çalışmalara başladı.

YEPYENİ BİR HÜCÜM HATTI!

Hem başkanlık seçimini hem de ligi kazanmak isteyen yönetim, özellikle hücum hattını yenilemek istiyor.

Fenerbahçe’de forma giyen Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri gelecek sezon takımda olmayacak.

JUVENTUS OPERASYONU BAŞLIYOR!

Gidecek oyuncuların yerine hızlı bir forvet hattı kurmayı hedefleyen sarı lacivertli ekip, bonservisi PSG’de olan Juventus takımında da kiralık olarak forma giyen Kolo Muani ile görüşmelere başladı.

Başkan Koç’un, PSG başkanı Nasır El-Halifi ile iyi ilişkiler içinde olması, transferde kolaylık sağlayacak.

Süper Lig’e damga vuracak transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.