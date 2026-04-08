Acun Ilıcalı'dan 'kulüp satılacak' iddialarına net cevap!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Acun Ilıcalı Maribor iddialarına noktayı koydu. 56 yaşındaki iş insanı, Maribor ile uzun vadeli planları olduğundan bahsetti.
"Sevgili Maribor taraftarları,
Kulübü satmak için müzakere halinde olduğumuzu öne süren haberler gerçeği yansıtmıyor. Tamamen takımımıza ve misyonumuza odaklanmış durumdayız.
Kalan maçlar için her gün hazırlık yaparken, aynı zamanda gelecek sezonlarda daha güçlü bir Maribor'un temellerini atmak için de çalışıyoruz. Maribor burada ikinci olmak için değil, şampiyonluklar ve birçok kupa kazanmak için var.
Ülkenin en büyük kulübü olmak doğal olarak medya ilgisi ve eleştirileri beraberinde getiriyor, ancak biz bunu motivasyona dönüştürüyoruz. En önemli şey sizin desteğinizdir ve birlikte önümüzdeki zorlukların üstesinden geleceğiz; her zamankinden daha güçlü ve daha birlik olarak.
Saygılarımla."