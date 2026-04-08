Acun Ilıcalı Maribor iddialarına noktayı koydu. 56 yaşındaki iş insanı, Maribor ile uzun vadeli planları olduğundan bahsetti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Acun Ilıcalı'dan 'kulüp satılacak' iddialarına net cevap! Acun Ilıcalı, Maribor kulübünü satma yönündeki iddiaları yalanlayarak, kulüple uzun vadeli planları olduğunu ve şampiyonluk hedeflediklerini belirtti. Acun Ilıcalı, Maribor kulübünü satmak için müzakere halinde oldukları yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Ilıcalı, tamamen takıma ve misyona odaklandıklarını belirtti. Gelecek sezonlarda daha güçlü bir Maribor'un temellerini atmak için çalıştıklarını söyledi. Maribor'un şampiyonluklar ve birçok kupa kazanmak için var olduğunu vurguladı. Taraftarların desteğinin önemini vurgulayarak, birlikte zorlukların üstesinden geleceklerini belirtti.

ACUN ILICALI'DAN 'KULÜP SATILACAK' İDDİALARINA CEVAP!

"Sevgili Maribor taraftarları,

Kulübü satmak için müzakere halinde olduğumuzu öne süren haberler gerçeği yansıtmıyor. Tamamen takımımıza ve misyonumuza odaklanmış durumdayız.

Kalan maçlar için her gün hazırlık yaparken, aynı zamanda gelecek sezonlarda daha güçlü bir Maribor'un temellerini atmak için de çalışıyoruz. Maribor burada ikinci olmak için değil, şampiyonluklar ve birçok kupa kazanmak için var.

Ülkenin en büyük kulübü olmak doğal olarak medya ilgisi ve eleştirileri beraberinde getiriyor, ancak biz bunu motivasyona dönüştürüyoruz. En önemli şey sizin desteğinizdir ve birlikte önümüzdeki zorlukların üstesinden geleceğiz; her zamankinden daha güçlü ve daha birlik olarak.

Saygılarımla."