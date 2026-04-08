EuroLeague'deki yapılanmaları yorumlayan Mario Hezonja, Beşiktaş ve Galatasaray'ı da sürece dahil etti. Deneyimli basketbolcu, takım sayısının artması gerektiğine dikkat çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş ve Galatasaray için EuroLeague çağrısı! Deneyimli basketbolcu Mario Hezonja, EuroLeague'deki takım sayısının artırılması gerektiğini belirterek Beşiktaş ve Galatasaray gibi kulüplerin sürece dahil olmasını önerdi. Mario Hezonja, EuroLeague'de takım sayısının 30'a yükseltilmesini savunuyor. Hezonja, Beşiktaş, Galatasaray ve Paok gibi kulüplerin EuroLeague'e geri dönmesi gerektiğini düşünüyor. Basketbolcu, ligin genişletilmesinin mi yoksa en iyilerle 16 takımla devam etmenin mi daha mantıklı olduğunu sorguluyor. Hezonja'ya göre genel seviye sürekli yükseliyor.

MARIO HEZONJA'DAN EUROLEAGUE YÖNETİMİNE BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY ÖNERİSİ

30 takımlı formatı öne çıkaran Mario Hezonja, "Bana göre bir yorgunluk yok ama anlayabiliyorum. Ben olsam takım sayısını 30'a yükseltirdim. Beşiktaş, Galatasaray ve Paok gibi ekipler geri dönmeli. Ligi genişletmek mi yoksa en iyilerin de en iyisi 16 takımla yola devam edip kaliteyi daha da artırmak mı mantıklı? Seviye zaten genel olarak sürekli yükseliyor." yaklaşımında bulundu.