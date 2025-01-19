Acun Ilıcalı'dan VAR yorumu! 'Türk futbolunda yeni bir döneme başladık'

19 Ocak 2025 22:26 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 22:34

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında Fenerbahçe, Adana Demirspor'u deplasmanda 4-0'lık skorla mağlup ederek 3 puanı aldı. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı karşılaşma sonrası basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı karşılaşma sonrası yaptığı açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"TARAFTARIMIZ BİZİ SÜREKLİ MOTİVE ETTİ"

Takımız için çok iyi bir galibiyetti. Puan durumu olarak Adana Demirspor sıkıntılı olabilir ama güzel bir takım. Kazanmamız gereken bir maçtı, kazandık. Taraftarlarımız bizi sürekli motive etti. Durmadan bizi desteklediler. Taraftarımız 12. adamımız. Tüylerim diken diken oldu. Baştan aşağı desteklediler. Galibiyetin önemli parçası oldular.

"TÜRK FUTBOLUNDA YENİ BİR DÖNEME BAŞLADIK"

Yabancı VAR bizim için başladı. Çok mutluyuz. Israr ettik en başından beri, ağustostan beri aynı şeyleri söylüyoruz. Yeni bir döneme başladık Türk futbolunda. Yabancı VAR ile birlikte belli oranda niyet sorgulamayacağımız bir dönem başladı. Hata olacak, lehimize aleyhimize olacak. Bugün hakemin niyetini sorgulamadık.

"GERİLİM DÜŞECEK"

Türk futbolunun geleceği için çok iyi. Gerilim düşecek. Hakem konusu, Türk futbolunda gerilimin önemli konusu. Gelecekten çok daha ümitliyim. Maçta hakem karar veriyor, bazen VAR'dan müdahale oluyor bazen olmuyor. Futbolun yüzde 50'si gri alan. En önemli konu niyet sorgulamamak. İptal ederse de ediyor. Geçen sene Sivas maçında yabancı VAR hatasıyla ciddi yara aldık ama ağustostan itibaren yabancı VAR'ı istiyoruz.

"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ"

Adım adım geliyoruz. Güzel günleri, güzel galibiyetleri inşallah taraftarımızla birlikte yaşarız. En başından beri şunu söyledik. Kaybetmeyeceğiz demedik. Şampiyonluk istiyoruz, mücadele edeceğiz dedik. 2 puan kaybedince ortalığı yıkmanın ne manası var. Fenerbahçe taraftarıyla büyük. Biz büyük bir aileyiz, camiayız. Taraftarımıza güveniyorum. Omuz omuza verip puan farkını kapacağız. Fikstür avantajımız var ciddi derecede. Geleceği bilemiyoruz ama fikstür avantajı, oynanacak maçların çoğunluğu var.

"BİRÇOK ÖNEMLİ OYUNCUYLA TEMASTAYIZ"

Güzel transferler yapacağız. Taraftarımız bize güvensin. Birçok önemli oyuncuyla şu an temastayız. Ne kadar ciddi olduğumuzu göreceksiniz. Kadromuzu daha da güçlendireceğiz. Hocamıza daha iyi bir kadro sunarak başarıya ulaşmaya çalışacağız.