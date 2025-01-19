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Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ocak 2025 18:09 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 18:13
Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında liderlik yarışına devam eden Fenerbahçe, Adana Demirspor deplasmanında puan farkını 6'ya indirmek için sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın detayları tgrthaber.com'da...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Müsabaka Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak.

 

 

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Adana Demirspor: Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Manev, Abdulsamet Burak, Maestro, İzzet Çelik, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barasi, Aymbetov.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Levent Mercan, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Kostic, Oğuz Aydın, Dzeko, En Nesyri.

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HAKEM KADROSU

Adana Demirspor ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ile Süleyman Özay üstlenecek. Mücadelede dördüncü hakem olarak Ayberk Demirbaş görev alacak.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Sandi Putros oldu. AVAR'da ise Abdullah Buğra Taşkınsoy görev alacak.

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Kaynak: tgrthaber.com

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