Erdoğan Arıkan maç anlatırken kalp krizi geçirdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ocak 2025 19:44 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 20:19
Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlattığı esnada kalp krizi geçirdi.
TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında oynanan Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçının son dakikalarında kalp krizi geçirdi.
Erdoğan Arıkan için kulüplerden geçmiş olsun paylaşımı geldi.
Sakaryaspor'un paylaşımı:
Ankara Keçiörengücü paylaşımı:
Çorum FK'nın paylaşımı:
Kaynak: tgrthaber.com