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Erdoğan Arıkan maç anlatırken kalp krizi geçirdi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ocak 2025 19:44 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 20:19
Erdoğan Arıkan maç anlatırken kalp krizi geçirdi!

Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçını anlattığı esnada kalp krizi geçirdi.

TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Trendyol 1. Lig'in 20. hafta maçında oynanan Ankara Keçiörengücü - Sakaryaspor maçının son dakikalarında kalp krizi geçirdi.

Spiker Erdoğan Arıkan maç anlatırken kalp krizi geçirdi! - Spor Haberleri

Erdoğan Arıkan için kulüplerden geçmiş olsun paylaşımı geldi.

Sakaryaspor'un paylaşımı:

Ankara Keçiörengücü paylaşımı:

Çorum FK'nın paylaşımı:

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Kaynak: tgrthaber.com

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