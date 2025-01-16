Adana Demirspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ocak 2025 20:57 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 20:58
Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Adana Demirspor'da hazırlıklara devam edildi.
Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertliler, pas, koordinasyon ve taktik çalışmayla idmanı tamamladı.
Kaynak: tgrthaber.com