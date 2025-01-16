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Adana Demirspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Ocak 2025 20:57 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 20:58
Adana Demirspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor!

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Adana Demirspor'da hazırlıklara devam edildi.

Adana Demirspor​, Trendyol Süper Lig​'in 20. haftasında Fenerbahçe​ ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan mavi-lacivertliler, pas, koordinasyon ve taktik çalışmayla idmanı tamamladı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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