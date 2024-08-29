Adanaspor, Isaac Donkor'u transfer etti!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 23:44 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 00:08
Adanaspor, 29 yaşındaki savunmacı Isaac Donkor'u renklerine bağladı.
Trendyol 1. Lig takımı Adanaspor, defans oyuncusu Isaac Donkor'u kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce çeşitli sezonlarda Adanaspor formasını giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Isaac Donkor ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulüp Başkanımız Asil Bostancı ile İstanbul'da bir araya gelen Donkor, kendisini yeniden turuncu-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı." denildi.
Kaynak: tgrthaber.com