Olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçının faturası kesildi! 2 polis müdürü görevden alındı
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 22:28 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 22:33
Trendyol Süper Lig 2. hafta maçında İzmir ekibi Göztepe evinde Fenerbahçe ile karşılaşmıştı. Maçta yaşanan olaylar nedeniyle İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Spordan sorumlu İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı görevden alındı.
Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında İzmir'de oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan saha içi olaylarının faturası kesildi.
Karşılaşmanın devre arasında sahaya giren bir taraftarın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik saldırısı maça damga vurmuştu.
Olaylı maçın ardından İzmir Spor Şube Müdürü ve İzmir Spor'dan Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı müfettiş raporuyla görevden alındı.
FATURA AĞIR OLDU
Maçta yaşanan olaylar nedeniyle, İzmir Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü ve Spordan Sorumlu İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı, müfettiş raporuyla görevden alındı.
Kaynak: tgrthaber.com