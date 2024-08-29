Fenerbahçe'nin eski golcüsü Joshua King, Toulouse ile sözleşme imzaladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 21:09 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 21:12
Sarı-lacivertli takımın eski golcüsü Joshua King, Fransız kulüp Toulouse ile sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonun ardından takımdan ayrılan Joshua King'in yeni adresi resmen açıklandı.
KING, TOULUSE'DA
Fransa Ligue 1 takımı Toulouse, serbest durumda olan Joshua King'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada Joshua King'in 13 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
FENERBAHÇE KARNESİ
Norveçli golcü Joshua King, Fenerbahçe forması ile 54 maça çıkarken 12 gol ve 7 asistlik performans üretti.
Kaynak: tgrthaber.com