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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Joshua King, Toulouse ile sözleşme imzaladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 21:09 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 21:12
Fenerbahçe&#039;nin eski golcüsü Joshua King, Toulouse ile sözleşme imzaladı!

Sarı-lacivertli takımın eski golcüsü Joshua King, Fransız kulüp Toulouse ile sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonun ardından takımdan ayrılan Joshua King'in yeni adresi resmen açıklandı.

KING, TOULUSE'DA

Fransa Ligue 1 takımı Toulouse, serbest durumda olan Joshua King'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada Joshua King'in 13 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'den ayrılan Joshua King, yeni takımına imzayı attı

FENERBAHÇE KARNESİ

Norveçli golcü Joshua King, Fenerbahçe forması ile 54 maça çıkarken 12 gol ve 7 asistlik performans üretti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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