Fenerbahçe'nin eski golcüsü Joshua King, Toulouse ile sözleşme imzaladı!

29 Ağustos 2024 21:09 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 21:12

Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti!

Mesut Özil, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti!

Galatasaray sol beki Derrick Köhn, Werder Bremen'e transfer oldu!

Galatasaray sol beki Derrick Köhn, Werder Bremen'e transfer oldu!

Óscar Estupiñán, Juarez'e transfer oldu!

Óscar Estupiñán, Juarez'e transfer oldu!

Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonun ardından takımdan ayrılan Joshua King'in yeni adresi resmen açıklandı.

KING, TOULUSE'DA

Fransa Ligue 1 takımı Toulouse, serbest durumda olan Joshua King'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada Joshua King'in 13 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Norveçli golcü Joshua King, Fenerbahçe forması ile 54 maça çıkarken 12 gol ve 7 asistlik performans üretti.