Óscar Estupiñán, Juarez'e transfer oldu!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 19:33 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 19:38
Meksika takımı Juarez, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'den Óscar Estupiñán'ı renklerine bağladı.
Championship takımı ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Óscar Estupiñán'ın yeni adresi belli oldu. 27 yaşındaki forvet, Meksika ekibi Juarez'e transfer oldu.
Óscar Estupiñán, Juarez ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Tecrübeli golcü, Türkiye'de daha önce Denizlispor forması giymişti.
Kaynak: tgrthaber.com