Óscar Estupiñán, Juarez'e transfer oldu!

29 Ağustos 2024 19:33 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 19:38

Championship takımı ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de forma giyen Óscar Estupiñán'ın yeni adresi belli oldu. 27 yaşındaki forvet, Meksika ekibi Juarez'e transfer oldu.

Óscar Estupiñán, Juarez ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Tecrübeli golcü, Türkiye'de daha önce Denizlispor forması giymişti.