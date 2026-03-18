SON DAKİKA!
Afrika Uluslar Kupası el değiştirdi! Şampiyonluk Senegal'den alınıp Fas'a verildi

35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) şampiyonluğu el değiştirdi. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), kupanın Senegal'den alınarak Fas'a verildiğini ilan etti.

CAF Temyiz Kurulu, yaptığı açıklamada, 'in finali hükmen kaybettiğine ve maç sonucunun lehine 3-0 olarak kaydedildiğine karar verdiğini bildirdi.

Finalde Senegal'e 1-0 yenilen Fas'ın, rakip takım futbolcu ile teknik ekibinin maçtaki itirazı ve sahayı terk etmesi nedeniyle şampiyon olarak ilan edildiği bildirildi.

FAS 3-0 HÜKMEN GALİP İLAN EDİLDİ

Açıklamada, "Fas Kraliyet Federasyonu (FRMF) tarafından yapılan itirazın şekli itibarıyla kabul edilebilir olduğuna ve itirazın onaylandığına karar verilmiştir. Senegal Futbol Federasyonunun (FSF), takımının davranışlarıyla Yönetmeliği'nin 82. maddesini ihlal ettiği ilan edilmiştir. Afrika Uluslar Kupası Tüzüğü'nün 84. maddesi uyarınca, Senegal takımının maçı hükmen kaybettiği ve maçın sonucunun Fas Kraliyet Futbol Federasyonu (FRMF) lehine 3-0 olarak kaydedildiği ilan edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Afrika Uluslar Kupası'nı uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup eden Senegal kazanmıştı.

PENALTIYA TEPKİ GÖSTEREN SENEGAL SAHADAN ÇEKİLMİŞTİ

Maçın 90+5. dakikasında Senegalli Malick Diouf'un Faslı oyuncu Brahim Diaz'a ceza sahasında yaptığı müdahale sonrası VAR incelemesinin ardından Fas penaltı kazanmıştı. Senegalli futbolcuların penaltı kararına itirazı nedeniyle oyun uzun süre durmuştu. Sahadan çekilerek soyuna odasına giden Senegalli futbolcuların tekrar sahaya dönmesi sonrasında Fas'tan Brahim Diaz'ın 90+24. dakikada kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtarmış ve maç uzatmalara gitmişti.

Uzatmalara giden maçın 94. dakikasında Senegal, Pape Gueye'nin golüyle 1-0 öne geçmişti. Karşılaşmada başka gol olmayınca Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası'nı müzesine götüren taraf olmuştu.

