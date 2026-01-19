Fas'ı deviren Senegal olaylı finalle Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu

Afrika Uluslar Kupası'nda Prens Moulay Abdellah Stadı'nda karşı karşıya gelen Senegal ile Fas milli takımları arasındaki final maçında gülen taraf Senagal oldu. Normal süresi 0-0 biten maçın önüne ise uzatma dakikalarında yaşananlar geçti.

FAS LEHİNE VERİLEN PENALTI SONRASI SENAGAL SAHADAN ÇEKİLDİ

Dev finalde mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, 90+8. dakikasında Fas lehine verilen penaltı kararı sonrasında Senegal sahadan çekildi.

İlerleyen dakikalarda Senegal tekrar sahaya dönerken, 90+24. dakikada Brahim Diaz, penaltıyı kaçırdı mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Adından mücadelede uzatma bölümlerine geçildi.

94. dakikada Gueye'nin golüyle Senegal 1-0 öne geçti. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca Pape Thiaw'ın öğrencileri maçı 1-0 üstün tamamladı ve ikinci kez kupanın sahibi oldu.

3 BÜYÜKLERİN 3 OYUNCUSU DA FORMA GİYDİ

Öte yandan Fenerbahçeli Faslı oyuncusu En-Nesyri, 80. dakikada El Kaabi'nin yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı oyuncu Cherif Ndiaye'ye 90+3. dakikada ve Galatasaraylı oyuncu Ismail Jakobs da 106. dakikada forma şansı buldu.