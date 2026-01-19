Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Fas'ı deviren Senegal olaylı finalle Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu

2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde ev sahibi Fas'ı uzatma bölümlerinde bulduğu golle 1-0 mağlup eden Senegal şampiyon oldu. Senegal bu sonuçla kupanın ikinci kez sahibi olurken final maçına uzatma dakikalarında verilen penaltı nedeniyle Senagalli oyuncuların sahadan çekilmesi damga vurdu.

Fas'ı deviren Senegal olaylı finalle Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu
Afrika Uluslar Kupası'nda Prens Moulay Abdellah Stadı'nda karşı karşıya gelen Senegal ile Fas milli takımları arasındaki final maçında gülen taraf Senagal oldu. Normal süresi 0-0 biten maçın önüne ise uzatma dakikalarında yaşananlar geçti.

FAS LEHİNE VERİLEN PENALTI SONRASI SENAGAL SAHADAN ÇEKİLDİ

Dev finalde mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, 90+8. dakikasında Fas lehine verilen penaltı kararı sonrasında Senegal sahadan çekildi.

Fas'ı deviren Senegal olaylı finalle Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu

İlerleyen dakikalarda Senegal tekrar sahaya dönerken, 90+24. dakikada Brahim Diaz, penaltıyı kaçırdı mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Adından mücadelede uzatma bölümlerine geçildi.

94. dakikada Gueye'nin golüyle Senegal 1-0 öne geçti. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca Pape Thiaw'ın öğrencileri maçı 1-0 üstün tamamladı ve ikinci kez kupanın sahibi oldu.

Fas'ı deviren Senegal olaylı finalle Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu

3 BÜYÜKLERİN 3 OYUNCUSU DA FORMA GİYDİ

Öte yandan Fenerbahçeli Faslı oyuncusu En-Nesyri, 80. dakikada El Kaabi'nin yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaşlı oyuncu Cherif Ndiaye'ye 90+3. dakikada ve Galatasaraylı oyuncu Ismail Jakobs da 106. dakikada forma şansı buldu.

