Galatasaray'da puan kaybı sonrası jet hamle! Transfer için harekete geçildi. Aynı takımdan 3 yıldız listede

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan sarı-kırmızılı ekipte yönetim, transfer çalışmalarına hız verdi.
Teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar, tüm kulvarlarda başarı hedefiyle önemli isimleri kadroya katmak istiyor. Transfer görüşmeleri için İtalya’ya giden Abdullah Kavukcu, dün gece Türkiye’ye geri döndü.
İtalya’da birçok futbolcuyla temas kuran sarı-kırmızılı yetkililer, Atalanta’da forma giyen 3 yıldızı radarına aldı. Galatasaray, Lookman için girişimlerini sürdürürken, İtalyan temsilcisinden iki yıldız oyuncuyla daha ilgileniyor.
Orta saha transferinde listenin başında yer alan Atalantalı Ederson ile aynı takımda forma giyen on numara Lazar Samardzic, Aslan’ın kadrosuna katmak istediği isimler arasında bulunuyor.
Üç futbolcu için görüşmelerini sürdüren Cimbom’un, en az birini İstanbul’a getirmeyi planladığı ifade edildi.