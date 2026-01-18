Galatasaray'da puan kaybı sonrası jet hamle! Transfer için harekete geçildi. Aynı takımdan 3 yıldız listede

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan sarı-kırmızılı ekipte yönetim, transfer çalışmalarına hız verdi.

KAVUKCU TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar, tüm kulvarlarda başarı hedefiyle önemli isimleri kadroya katmak istiyor. Transfer görüşmeleri için İtalya’ya giden Abdullah Kavukcu, dün gece Türkiye’ye geri döndü.

3 YILDIZI RADARINA ALDI

İtalya’da birçok futbolcuyla temas kuran sarı-kırmızılı yetkililer, Atalanta’da forma giyen 3 yıldızı radarına aldı. Galatasaray, Lookman için girişimlerini sürdürürken, İtalyan temsilcisinden iki yıldız oyuncuyla daha ilgileniyor.

LOKMON DIŞINDA 2 YILDIZ DAHA LİSTEDE

Orta saha transferinde listenin başında yer alan Atalantalı Ederson ile aynı takımda forma giyen on numara Lazar Samardzic, Aslan’ın kadrosuna katmak istediği isimler arasında bulunuyor.

Üç futbolcu için görüşmelerini sürdüren Cimbom’un, en az birini İstanbul’a getirmeyi planladığı ifade edildi.