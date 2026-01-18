Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Galatasaray'da puan kaybı sonrası jet hamle! Transfer için harekete geçildi. Aynı takımdan 3 yıldız listede

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısına puan kaybıyla başlayan Galatasaray, transfer hareketliliği başladı. Galatasaray, aynı takımdan 3 yıldız ismi listesine aldı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray'da puan kaybı sonrası jet hamle! Transfer için harekete geçildi. Aynı takımdan 3 yıldız listede
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
18.01.2026
saat ikonu 13:50
|
GÜNCELLEME:
18.01.2026
saat ikonu 13:55

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan sarı-kırmızılı ekipte yönetim, transfer çalışmalarına hız verdi.

KAVUKCU TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Teknik heyetten gelen rapor doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılı kurmaylar, tüm kulvarlarda başarı hedefiyle önemli isimleri kadroya katmak istiyor. Transfer görüşmeleri için İtalya’ya giden Abdullah Kavukcu, dün gece Türkiye’ye geri döndü.

Galatasaray'da puan kaybı sonrası jet hamle! Transfer için harekete geçildi. Aynı takımdan 3 yıldız listede

3 YILDIZI RADARINA ALDI

İtalya’da birçok futbolcuyla temas kuran sarı-kırmızılı yetkililer, Atalanta’da forma giyen 3 yıldızı radarına aldı. Galatasaray, Lookman için girişimlerini sürdürürken, İtalyan temsilcisinden iki yıldız oyuncuyla daha ilgileniyor.

Galatasaray'da puan kaybı sonrası jet hamle! Transfer için harekete geçildi. Aynı takımdan 3 yıldız listede

LOKMON DIŞINDA 2 YILDIZ DAHA LİSTEDE

Orta saha transferinde listenin başında yer alan Atalantalı Ederson ile aynı takımda forma giyen on numara Lazar Samardzic, Aslan’ın kadrosuna katmak istediği isimler arasında bulunuyor.

Üç futbolcu için görüşmelerini sürdüren Cimbom’un, en az birini İstanbul’a getirmeyi planladığı ifade edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'dan transferde ters köşe: Ademola Lookman beklerken bir başka Nijeryalı yıldız hamlesi!
Dünyanın en güzel logolu takımları belli oldu! Türk takımı listeyi derinden salladı
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.