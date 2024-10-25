Ahmet Çakar Dursun Özbek'e sert sözlerle yüklendi: Soruşturma yapılacak, üstünü kapatamayacaksınız

25 Ekim 2024 20:19 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 20:43

Galatasaray'da son günlerde gündemden düşmeyen karaborsa bilet satışı ve bahis sitesi reklamı hakkında ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çakar, "Etkili bir soruşturma yapılacak ve bu olayı kapatamayacaksınız" dedi.

Son dakika: Galatasaray’ın gayrimenkulleri ve güncel değerleri belli oldu

Son dakika: Galatasaray’ın gayrimenkulleri ve güncel değerleri belli oldu

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek karaborsa bilet​ iddiaları hakkında inceleme başlatılmasını isteyen Galatasaray​ Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar​'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"HANİ KARABORSA YOLSUZLUĞU GERÇEK DEĞİLDİ?"

Yasa dışı bahis reklamından sırt sponsorluğu aldıklarına belirlenen Galatasaray​ Kulüp Başkanı Dursun Özbek, sponsorluğu askıya aldıklarını açıklamıştı. Konu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Çakar, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e yüklendi. "Bu olayı kapatamayacaksınız" diyen Çakar, "Sayın Dursun Özbek, hani bilet ve karaborsa yolsuzluğu iddiaları gerçek dışıydı? Hani ortada soruşturma yoktu? Beni savcılığa vermişsiniz, tanık olarak ifademi vereceğim." dedi.

"BU OLAYI KAPATAMAYACAKSIN DURSUN ÖZBEK!"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çakar şunları söyledi:

"Sayın Dursun Özbek, hani bilet ve karaborsa yolsuzluğu iddiaları gerçek dışıydı? Hani ortada soruşturma yoktu? Beni savcılığa vermişsiniz, tanık olarak ifademi vereceğim.

Savcılık bilet ve karaborsa yolsuzluğu ile ilgili olarak ŞÜPHELİ sıfatıyla genel sekrereriniz Eray Yazgan'ın ifadesini aldı.

Yine şüpheli sıfatıyla stattan sorumlu yöneticiniz Bora Bahçetepe ve eski yöneticiniz Alper Narman'ı savcılık ifadeye çağırdı.

Pasolige ve diger kurumlara müzekkere yazdı. Etkili bir soruşturma yapılacak ve bu olayı kapatamayacaksınız."