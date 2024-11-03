Ahmet Çakar'dan Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası hakem tepkisi! 'Bu gece lisansı iptal edilecek...'

03 Kasım 2024 23:06 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 23:23

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, zorlu Trabzonspor deplasmanında Amrabat'ın attığı golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Maça orta hakem Oğuzhan Çakır ve VAR hakemi Atilla Karaoğlan damga vurdu. Verilen ve verilmeyen kararların konuşulduğu karşılaşma için eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, TFF'ye sitemde bulundu. Çakar 'Lisansı iptal edilmesi gereken' hakemi açıkladı.

Trendyol Süper Lig​'in 11. haftasında Fenerbahçe​, Trabzon​ deplasmanında son dakika golüyle 3-2'lik bir zafer elde ederek lider Galatasaray​ ile arasındaki puan farkını 5'e düşürdü. 90+12. dakikada Amrabat'ın attığı kritik golle galibiyeti alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın bay geçtiği haftada puan kaybı yaşamadan zirveyi yakın takibe devam etti. Verilen ve verilmeyen kararlarla sosyal medyada çok konuşulan hakemler ise maça damga vurdu.

AHMET ÇAKAR: BU GECE LİSANSI İPTAL EDİLECEK...

Maçın tartışmalı pozisyonları futbol severler tarafından konuşulurken eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ı eleştiren Çakar, "Lisansı iptal edilmesi gereken" hakemi açıkladı.

TFF'ye seslenen Çakar, "Ey TFF. Bu gece lisansı iptal edilecek adam VAR hakemi Atilla Karaoğlan'dır. Tam anlamıyla maçı manipüle etti ve bunu bilerek, isteyerek yaptı. Aylar önce İcardi'nin attığı golü iptal eden Volkan Bayaslan'a fırça çeken de Atilla Karaoğlan'dır." dedi.