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 | Murat Makas

Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama: Camiadaki çürük yumurtaları ayıklamalıyız

Beşiktaş Kulübü eski Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah-beyazlıların olağan seçimli genel kurulunda oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

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Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama: Camiadaki çürük yumurtaları ayıklamalıyız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 15:56

Beşiktaş'ın tartışmalı eski başkanı Ahmet Nur Çebi, olağan seçimli genel kurulunda açıklamalarda bulundu. Yeni başkanın seçilmesi için oyunu kullanan Ahmet Nur Çebi, "Hayırlı uğurlu olsun, her seçim yenilenme demektir. İnşallah Beşiktaş'ımız için hayırlı uğurlu olur'' dedi.

''ÇÜRÜK YUMURTALARI AYIKLAMALIYIZ''

Ahmet Nur Çebi, "Zor günlerden geçiyoruz. Biraz olması çok yanlış olan şeyler oldu, olmaması gereken oldu. İnşallah bunların hepsini bugün sonlandığı bir gün olur. Hep birlik beraberlikten bahsediliyor. Biz de taraftarız. Çürük yumurtaları ayıklamadığımız müddetçe o birlik ve beraberlik projemiz suya düşer. Birlik ve beraberliği temenni edenlerden benim ricamdır, çürük olanları ayırsınlar. Beşiktaş'ta değişmesi gereken çok şey yok. Sadece kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor. Beşiktaş'ı değiştirecek halimiz yok. Beşiktaş belli bir Beşiktaş'tır. Duruşu vardır, tarzı vardır. Önce Beşiktaşlı olanların Beşiktaşlı tavrına göre kendini değiştirmesi gerekiyor. Önce Beşiktaşlının tavrını değiştirmeye gayret edelim" diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama: Camiadaki çürük yumurtaları ayıklamalıyız

Tüm annelerin, Anneler Günü'nü kutlayan Çebi, "Anneler hepimizin, sahipleri onlar. Babalar önemlidir ama anaların yeri dolmaz. Annelerimizin hepsinin ellerini öpüyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Annelerinin kıymetini bilen Beşiktaşlılar zaten Beşiktaş'ın değerini bilmiş olurlar. Beşiktaş'ı biraz anne gibi görmeye çalışalım, sahiplenelim" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞLI DURUŞUMUZU ÖN PLANA ALMALIYIZ"

Seçimi kimin kazandığından daha çok birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Ahmet Nur Çebi, "Seçim bittikten sonra kim gelirse toplanmamız gerekiyor. Tabii ki Beşiktaş'ın her zaman hedefi şampiyon olmaktır, en iyisini yapmaktır, başarılı olmaktır. Ama başarıya giden her yol mübah değildir. Önce kişilik ve tarzımızı, Beşiktaşlı duruşumuzu ön plana almalıyız" ifadelerini kullandı.

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