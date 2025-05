Serdal Adalı itiraf etti: Sermaye artırımı sırasında bu tabloyu gördük

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 37. Başkanın belli olacağı olağan seçimli genel kurul toplantısında konuştu. Diğer başkan adayı Gürkan Aksoy'u yarışa katıldığı için tebrik eden Adalı, şunları söyledi:

"Bu yarışa katılımı ve cesareti için tebrik ediyorum. Kendisinin bana ve yönetim kuruluma yaptığı eleştirileri dinledim. Kendisine başarılar diliyorum. Biliyorsunuz biz tarihimizin en çalkantılı, en zor dönemlerinden birinde göreve başladık. Bu göreve geleli ve mazbatamızı alalı henüz 120 gün oldu. Bu 4 aylık süre boyunca da maalesef sadece saha sonuçları için mücadele vermedik. Beşiktaş camiasının içinde bulunduğu mental ve psikolojik durum, saha içi sıkıntıların çok daha ötesindeydi. Bizim silmeye çalıştığımız izler; kötü geçen birkaç aydan, kaybedilen birkaç maçtan ibaret değil. İçinde bulunulan hedefsizlik durumu; oyuncusundan taraftarına, kulübün her noktasına sirayet etmişti. Bu koşullarda insanları bir hedefin içine dahil etmek, yeniden camia haline getirmek bizim en önemli amacımız oldu. Bugün kulübümüzün her noktasında bu değişimlerin başladığını görebiliyoruz. Geçtiğimiz 4 ay içerisinde Beşiktaş’ta konuşulan konular teker teker değişti. Hatırlarsınız o günlerde Beşiktaş’ın adının dahi yan yana gelmemesi gereken haberler her gün manşetlerdeydi. Beşiktaş’ın resmi evrakları televizyonlarda, sosyal medyada dolaşır hale gelmişti. Başkanı ayrı, ikinci başkanı ayrı, yöneticileri ayrı, sportif direktörleri ayrı ayrı işler yapıyordu. Sadece 4 ay içinde geldiğimiz noktada camiamız; hangi mevkilere transfer yapılması gerektiğini, seneye nasıl şampiyon olabileceğimizi, bankalar birliğinden çıkmayı ve gayrimenkul projelerinin nasıl olacağını konuşuyor. Finansal bağımsızlık camianın en yüksek sesle konuştuğu konu haline geldi. Bu durum camianın ayağa kalkmaya başladığının açık bir göstergesidir."

"BU CAMİAYI SÜREKLİ PUSU KÜLTÜRÜ İÇİNDE TUTMAK İSTEYENLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Ekonomik yapılanma sürecinde sportif olarak hedef küçültme gibi bir durumu kabul etmediklerini dile getiren Serdal Adalı, "Biz göreve gelirken 1.5 yıllık bir sabır talep etmemizin sebebi teşhisleri doğru koyabilmek ve temelleri doğru atabilmekti. Bu, geçiş dönemi asla şampiyonluk mücadelesinden uzak kalacağız ya da hedef küçülteceğiz demek değildir. Yıllardır aranızda olan bir kardeşiniz ya da arkadaşınız olarak, benim böyle bir şeyi kabul edecek birisi olmadığımı en iyi bilen insanlarsınız. Bizim söylediklerimizi hedef küçültme gibi gösterenlere, algılarla Beşiktaş camiasının birlik beraberliğini, moral motivasyonunu bozmak isteyenlere bu kürsüden sesleniyorum. Çok iyi biliyorlar ki Beşiktaş’ın iyi olması, doğru bir yola girmesi ve eski günlerine geri dönmesi onların geri dönüş yollarını kapatacak. Biz, o yolu bu zihniyettekilere tamamen kapatacağız. Bu camiayı sürekli pusu kültürü içinde tutmak isteyenlere teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KULÜPLERİYLE EŞDEĞER BİR FUTBOL AKLINA SAHİBİZ"

Emin adımlarla sportif başarı için gerekli çalışmaların yapıldığına dikkat çeken siyah-beyazlıların başkanı ve adayı, "Beşiktaş forması, ülkemizin ve dünyanın en iyi oyuncuları tarafından temsil edilmeye layıktır. Biz bunu en iyi bilenlerdeniz. Önümüzdeki sezondan itibaren yapacağımız mali ve sportif hamlelerle Beşiktaş’ımızı nasıl bir noktaya taşıyacağımızı hep birlikte göreceğiz. Geçtiğimiz 4 ay içerisinde kulübümüzde en radikal organizasyon değişikliğini futbol şubemizde yaptık. Futbola öncelik verdik çünkü ekonomimiz, psikolojimiz, birlik beraberliği yakalayabilmemiz için futbolda başarıyı yakalamak durumundayız. Şu anda dünyanın en önemli kulüpleriyle eşdeğer bir futbol aklına sahibiz. Önümüzdeki sezondan itibaren, böyle bir futbol aklının temelini attığı bir Beşiktaş’ı izleyeceğiz. Doğru hoca, doğru idari kadro, doğru sporcular, doğru enerji. İşte biz bunları futbol şubemizde yakalamaya başladık. Sırada sporcu kadrosunu geliştirmek ve camiamızın enerjisini yukarı çekmek kaldı. Biz bu göreve gelirken de, göreve geldikten sonraki konuşmalarımızda da hep 3 transfer dönemine ihtiyacımız olduğunu dile getirdik. Söylenen her söz ve yapılan her çalışma planımızın bir parçası" açıklamasında bulundu.

O GRUPLARA SERT TEPKİ

Kendilerine fırsat oluşturmak amacıyla camianın kötülüğünü isteyen grupların olduğunu vurgulayan Başkan Serdal Adalı, "Beşiktaşlıları manipüle etmeye, camiayı yeniden bir kaos ortamına sürüklemeye çalışıyorlar. Ben bu kaos ortamına bizi sürüklemeye çalışanları ve pusuda bekleyenleri ne Beşiktaş ile ne de Beşiktaşlılıkla asla bağdaştırmıyorum. Onu gönder, bunu getir kültürü bizi hep sıfırdan başlamaya mahkum etti. Bundan fayda gördüğümüzü söyleyecek birisi olduğunu ben asla düşünmüyorum. Yaşananlar ve gelinen nokta zaten her şeyi anlatıyor. Ben her konuştuğum yerde camianın bir araya gelmesi gerektiğini söyledim. Herkese birlik beraberlik çağrısı yaptım. Ama hala egolarını savaştıranlar, kişisel hırslarını Beşiktaş’ın önüne koyanlar var. 'Beşiktaş başarısız olsun da bize yeniden bir fırsat gelsin' diye bekleyenler var. Beklemekle kalmayıp bunun için hala alttan alta çalışanlar var. Hatta bunlar öyle bir kitle ki değerli kongre üyeleri, bugünden kalkmış 'istenilen kadro kurulamazsa kasımda yeni bir olağanüstü kongre daha olur' diyerek ortam hazırlamaya çalışıyorlar. Emin olun ki bunları dertleri Beşiktaş falan değil. Tek amaçları yeniden bir yerlerde bir köşe kapabilmek. Ama bu camianın vicdanı, bu kötü niyetlileri asla affetmeyecektir" dedi.

"İSTENEN BİRLİK BERABERLİK SEVİYESİNE ULAŞAMADIĞIMIZI SERMAYE ARTIRIMI SÜRECİNDE GÖRDÜK"

Seçim sonrasında kongre konularının kapatılıp, herkesin Beşiktaş'ın başarısına odaklanması gerektiğini vurgulayan Adalı, "Camiamızın her bir ferdi hesabı kitabı, sosyal medya oyunlarını, algıları, adamcılığı bir kenara bırakarak Beşiktaş çatısı altında toplanmalıdır. Üzülerek söylüyorum ki henüz istenen birlik beraberlik seviyesine ulaşamadığımızı sermaye artırımı sürecinde gördük. Biz kulübümüzün ekonomik bağımsızlığı için çok önemli bir adım atmışken, bu yolda bazı Beşiktaşlı büyüklerin ve işadamlarının desteklerini daha çok beklerdik. Piyasadaki tüm hisseleri yönetim olarak bizim almamızı mı beklediler bilemiyorum. Kısa sürede yaptıkları rekor borçlanmaların kabahatlerini biz mi örtelim diye beklediler onu da bilemiyorum. Ya da belki Beşiktaş hisselerini almaya değer görmediler. Belki de son yıllarda yaşadığımız itibar kayıplarından da etkilenmiş olabilirler. Ama Beşiktaş’ın menfaatleri söz konusuyken maalesef ki birilerini hiç ortalarda göremedik. Mutlaka kendilerine göre bir sebepleri vardır. Ama camiamız bu kaçak güreşen kişileri ve onların bu süreçte perdelerinin arkasına nasıl gizlendiklerini asla unutmayacaktır" diye konuştu.

"TARİHİN EN BÜYÜK BORÇ KAPATMA İŞLEMİNİ YAPACAĞIZ"

Serdal Adalı sermaye artırımı sürecinin beklentilerinin altında kaldığını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Sermaye artırımı sürecinden elde ettiğimiz gelirle biz, tarihin en büyük borç kapatma işlemini yapacağız. Aynı zamanda faiz yükümüzü de hafifletmiş olacağız. Evet bugün borcumuzu tamamen kapatabilmiş değiliz, ancak hedefimizde en ufak bir sapma yok. Biz Bankalar Birliğine olan borcumuzu en kısa sürede kapatacağız. Bu sürece başlamadan önce kulübümüz bildiğiniz gibi BJK AŞ’de yüzde 51 hisseye sahipti. Sermaye artışı sayesinde hisse oranımız yüzde 70’e çıkmış durumdadır. Bu oran artışının ne demek olduğunu ve ileriki dönemlerde nasıl avantajlar sağlayacağını söylemeye dahi gerek yoktur. Kulübümüzün himayesindeki 50 milyon Euro’luk hisse değeri de 150 milyon Euro bandına gelmiştir. Bununla birlikte sermaye artırımından 1 milyar 433 milyon TL gelir elde edilmiştir. Yani uzun sözün kısası bu süreçte hem 1.5 milyar TL’ye yakın borç kapatılmış hem de yüzde 19 oranında hisse kazanılmıştır. Aslında bu 'Beşiktaş’ın mallarına çöküyorlar' diyerek bu görevlere gelen ve bu kulübü borcu batıranlara da verişmiş olan en güzel cevaptır. Bu sonuçların elde edildiği bir sürece başarısızlık demek, ne yazık ki yine bir manipülasyondur. Emirlerinde çalışan trol sayısı kadar hisse almamış kişilerin çirkin işleridir. Camiamızın ayağına bu fırsat gelmişken gidip hisse almak yerine, paralarını hala Beşiktaş’ı karıştırmak için harcayanların bu camiayı ne kadar önemsedikleri ortadadır. Tarihimizin en büyük borç kapamasını yapmakta olduğumuz bu sürecin sonunda bile 'yönetim başarısız oldu' diyebiliyorlar. Keşke felaket senaryolarını yaymak için ayırdıkları bu devasa bütçeleri Beşiktaş’ımızın yararına kullanmış olsalardı. Maalesef bu kişilerin ellerinde tek bir hisse dahi olmadığına da adım gibi eminim.



''BEŞİKTAŞ’IN YÜKSELİŞİ BAŞLAYACAK''

Buna rağmen 'Başkan fedakarlık yapsaydı' sözlerini alttan alta yaymaya çalışıyorlar. Bana bunu söyleyen ve sosyal medya üzerinden söyletenlere bir bakın. Birisi whatsapp üzerinden transfer yapmış, sonra bırakıp gitmiş, diğeri Beşiktaş’ı 11 ay için 150 milyon Euro borçlandırmış. Şimdi de hiç utanmadan sıkılmadan 'Adalı mayısta Bankalar Birliği’nden çıkacağız sözü verdi, geri kalanı kendi cebinden kapasın' deme yüzsüzlüğü içindeler. Söz konusu Beşiktaş’a bir şeyler vermek olduğunda bunları söylerken karşılarında kimin olduğunu unutuyorlar. Her şeye rağmen Beşiktaş'ımız projeleriyle, üretimleriyle, oluşturacağı değerler ve arttıracağı gelirleriyle bu borç yükünden en kısa sürede kurtulacak. Finansal bağımsızlık mutlaka kazanılacak ve Beşiktaş'ın yükselişi başlayacak" şeklinde konuştu.

Gayrimenkul projelerine de değinen Adalı, "Geçtiğimiz günlerde Dikilitaş'ta bulunan 15 dönüm arazimiz için Emlak Konut ile proje geliştirme anlaşmasına imza attık. Bu Beşiktaş'ımızın son yıllarda imzalamış olduğu en önemli gelir getirici anlaşmadır. Ayrıca bu arazimizin hemen yanında yer alan tahsisli arazilerimizi de projeye dahil ediyoruz. Yani yaklaşık 20 dönüm üzerine yapılacak bir projeden ve 200 milyon Euro civarında bir gelirden söz ediyoruz. İstanbul Havalimanı yakınlarında yer alan yaklaşık 100 dönümlük bir arazinin tahsisi ile ilgili olarak da oldukça önemli bir yol kat etmiş bulunuyoruz."

"ÖZLEDİĞİMİZ BEŞİKTAŞ’I SİZLERLE BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"

Beşiktaş'ın bir sezon daha kaybetmemesi gerektiğini aktaran Serdal Adalı, "Savaşan, mücadeleyi asla bırakmayan, terinin son damlasına kadar formasını ıslatan oyunculardan oluşan bir futbol takımı planlıyoruz. Bugünden sonra kısmetse büyük hedeflere beraber yürümek için yola çıkacak, özlediğimiz Beşiktaş’ı sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Verdiğimiz bütün çaba, Beşiktaş’ın bir kayıp sezon daha yaşamaması içindir. Yalnız bu noktada camiamızın da birlik beraberliğine ihtiyaç duyuyoruz. Ülkemizde son yıllarda dizayn edilen iki takımlı futbol ortamına tepkimizi hem sahadaki oyunumuzla, hem de saha dışındaki davranışlarımızla birlikte göstereceğiz. Yalnızca bizim değil, ülke sporunun da yarışan ve kazanan bir Beşiktaş’a ihtiyacı var. Bu yüzden camiamızdan, taraftarımızdan, Beşiktaş’ımızın büyük küçük her bir ferdinden yanımızda olmalarını talep ediyorum. İstikrarlı yönetim ve sporcu kadrolarıyla birlikte Beşiktaş yeniden eski kültürüne geri dönecektir. Önümüzdeki dönem Beşiktaş için yeniden istikrar, itibar, başarı ve zeka dönemidir" diyerek sözlerini tamamladı.