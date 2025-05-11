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 | Murat Makas

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferine çok yakın! Genç yıldızdan olumlu cevap

Beşiktaş gelecek sezon iddialı kadro kurmak için düğmeye bastı. Yıldız isimleri transfer listesine alan Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde genç yıldızların da peşinden koşuyor. Siyah-beyazlıların Scouting Direktörü Eduard Graf'ın, ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği genç isimden olumlu cevap geldi.

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Beşiktaş yeni sezonun ilk transferine çok yakın! Genç yıldızdan olumlu cevap
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
11.05.2025
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
11.05.2025
saat ikonu 10:19

Süper Lig ve Avrupa’da taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş yeni sezonda iddialı kadro kurmak için kolları sıvadı. Yönetim daha önceki mesajlarında genç ve dinamik futbolculara yöneleceklerinin sinyalini vermişti. Kaliteli isimleri transfer listesine ekleyen kartal, genç isimlerde nokta atış yapmak istiyor. Beşiktaş, Slovak ekibi Dunajska Streda formasını giyen Mahmudu Bajo'nun transferi için harekete geçti.

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferine çok yakın! Genç yıldızdan olumlu cevap

GRAF'TAN OLUMLU RAPOR

Beşiktaş Scout Şefi Eduard Graf, Mahmudu Bajo için teknik heyet ve yönetime olumlu yönde rapor verdi.

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferine çok yakın! Genç yıldızdan olumlu cevap

4 YILLIĞINA ANLAŞMAYA VARILDI

Birkaç aydır Graf'ın radarında olan Gambiyalı futbolcuya 4 yıllık kontrat önerisiyle gidildi ve anlaşmaya varıldı. Bajo'nun siyah-beyazlıların teklifine heyecanla yaklaştığı ve "Evet" dediği kaydedildi. Avrupa'dan birkaç takımın daha ilgilendiği 20 yaşındaki futbolcu ile el sıkışılmasının ardından kulübüyle temaslarına hız verildi.

Beşiktaş yeni sezonun ilk transferine çok yakın! Genç yıldızdan olumlu cevap

3-4 MİLYON EURO TALEBİ

Dunajska Streda'nın 1 yıl önce 350 bin Euro'ya transfer ettiği oyuncu için 3-4 milyon Euro civarında bonservis beklentisi bulunduğu aktarıldı. Ancak Beşiktaş'ın Bajo için kulübüne bu rakamın altında bir teklif sunduğu kaydedildi.

ELAN RICARDO KİRALIK GİDECEK

Beşiktaş yönetimi, Bojo'yu kadrosuna katarsa ara dönemde transfer edilen Elan Ricardo'yu gelişmesi için kiralık olarak bir başka takıma gönderecek.

63 MAÇTA 2 ASİST YAPTI

Profesyonel kariyerinde Streda dışında yine Slovak ekibi olan Podbrezova'da forma giyen Bajo, iki kulüpte toplamda 63 maça çıktı ve 2 asist yaptı. 4 kez de Gambiya Milli Takımı formasını giydi.

Sıkça Sorulan Sorular

Mahmudu Bajo'nun güncel transfer değer kaç?
Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olan 20 yaşındaki futbolcu, ön liberonun yanı sıra merkez orta saha olarak da görev yapabiliyor.
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