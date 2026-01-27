Al-Nassr Başkanı Al-Majed'den Talisca ve Duran için olay açıklama! Cristiano Ronaldo detayı dikkat çekti

Al-Nassr Başkanı Al-Majed'den Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar geldi. Al-Majed, Fenerbahçe'de takımın yıldız oyuncularından Anderson Talisca ve Jhon Duran'ı adeta yerden yere vurdu.

''TALISCA RAKİBE BASKI YAPMIYORDU''

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca için Thamania kanalının Socrates adlı podcast programında konuşan Al-Majed "Talisca ile yollarımızı ayırmaya karar verdik çünkü saha içine odaklanamıyordu. Davranışları iyi değildi. İki temel sorunu vardı: sakatlıklar ve oyun tarzı. Rakibe baskı yapmıyordu. Cristiano Ronaldo'nun varlığı onun için tehdit oldu. Rakibe baskı yapmayan bir oyuncuya güvenemezsiniz" ifadelerini kullandı.

DURAN'A SERT İFADELER

Katıldığı programda Jhon Duran hakkında gelen soruya da cevap veren Al-Majed, "Davranışları profesyonellikten uzaktı. Kulüpten izin almadan başka bir kulüple görüşmeye gitti. Kalsaydı çok sert önlemler alacaktık ve ciddi sorunlar yaşayacaktık. Ayrılmasıyla adeta bayram ettik" dedi.

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile Al-Nassr'dan ayrılmasının ardından 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 5 ay sonra sona erecek. Sarı-lacivertli yönetim ise Talisca ile sözleşme uzatmayı düşünürken, sözleşmesinde maaşından fedakarlık etmesini istiyor. Talisca bu sezon 19 maçta 11 gol 2 asist yaptı.

Öte yandan sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen Jhon Duran ise takıma kiralık olarak katıldı ve sezon sonunda kulübüne tekrar dönmesi bekleniyor. Yıldız ismin kiralık sözleşmesinde herhangi bir satın alma bedeli bulunmuyor. Jhon Duran'ın 21 maçta 5 gol ve 3 asist yaparak takımına katkı verdi.