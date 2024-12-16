Alanyaspor, Amedspor maçı çalışmalarını tamamladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Aralık 2024 19:14 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 19:34
Türkiye Kupası 5. Turu'nda Amedspor'la karşılaşacak Trendyol Süper Lig takımı Alanyaspor'da hazırlıklar noktalandı.
Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda evinde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma çalışmasıyla başladı.
Antrenman, top kapma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi. Alanyaspor - Amedspor karşılaşması, Gain Park Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak.
Kaynak: tgrthaber.com