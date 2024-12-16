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Alanyaspor, Amedspor maçı çalışmalarını tamamladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
16 Aralık 2024 19:14 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 19:34
Alanyaspor, Amedspor maçı çalışmalarını tamamladı!

Türkiye Kupası 5. Turu'nda Amedspor'la karşılaşacak Trendyol Süper Lig takımı Alanyaspor'da hazırlıklar noktalandı.

Alanyaspor​, Ziraat Türkiye Kupası​'nın 5. turunda evinde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amedspor​ ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu​ yönetiminde gerçekleştirilen idman ısınma çalışmasıyla başladı.

Antrenman, top kapma çalışmasının ardından taktik çalışmayla sona erdi. Alanyaspor - Amedspor karşılaşması, Gain Park Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak.

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Kaynak: tgrthaber.com
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