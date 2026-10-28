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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 00:22
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 00:22

Alanyaspor, kupada 4 golle tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turunda Corendon Alanyaspor ile 12 Bingölspor, Antalya'da karşı karşıya geldi. Alanyaspor, karşılaşmayı 4-1'lik skorla kazanarak kupada adını 4. eleme turuna yazdırdı.

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Alanyaspor, kupada 4 golle tur atladı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 00:22
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 00:22

'nda 3. eleme turu maçlarının heyecanı yaşanıyor. Kupada 3. eleme turunda ile 12 Bingölspor, Alanya Oba Stadı'nda karşılaştı.

Alanyaspor, mücadelenin 1. dakikasında öne geçti. Sergen Yatağan'ın geri pasında araya girerek topu alan Hwang'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu.

6. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Savunmadan çıkarken 12 Bingölsporlu oyuncuların kaptırdığı topu alan Meschack, pasını Omar Ben Ali'ye aktardı. Omar Ben Ali'nin vuruşunda top filelere gitti ve durum 2-0'a geldi.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Alanyaspor, kupada 4 golle tur atladı

Maçın 66. dakikasında 12 Bingölspor farkı 1'e indirdi. Sol kanattan gelişen atakta Hasan Ayaroğlu'nun ceza sahasına gönderdiği ortada karambol yaşandı. Alanyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası önünde kontrol eden Baran Sarka'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ve skor 2-1 oldu.

Alanyaspor, 77. dakikada farkı yeniden 2'ye çıkardı. Merkezden gelişen atakta Meschack'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Cedric'in uzak köşeye vuruşunda, top ağlara gitti ve durum 3-1'e geldi.

90+1. dakikada Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Orta alandan gelişen atakta İbrahim Kaya'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 4-1 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Corendon Alanyaspor, 12 Bingölspor'u 4-1 mağlup etti.

Corendon Alanyaspor, bu sonuçla Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 4. eleme turuna yazdırdı.

"KAZANMAK BİZİM İÇİN ZORUNLULUKTU"

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, 12 Bingölspor mücadelesinin ardından açıklamalarda bulundu. Pereira, alınan galibiyetin önemine dikkati çekti. Maçta zaman zaman farklı bir skorun ortaya çıkabileceğini belirten Joao Pereira, "Söylenecek çok bir şey yok aslında. Bizim için bugün kazanmak bir zorunluluktu ve bunu yerine getirdik. 4-1 kazandık. Maçın bazı anlarında skor 5-6 da olabilirdi ama bazı anlarında da 2-2 olabilirdi. Bizim için mükemmel bir maç değildi ancak anlamamız gereken bir şey var. Bugün 11 oyuncu değiştirdik. Bu da oyunun akışını olumsuz etkileyebiliyor. Çok fazla süre almayan oyuncular oynadı. Birlikte antrenman yapıyorlar ancak maçlarda birlikte oynamayan oyuncular bugün aynı anda sahadaydı. Buna rağmen kazanmamız gerekiyordu ve maçı kazanarak bir üst tura yükseldik" dedi.

Alanyaspor, kupada 4 golle tur atladı

Rakip takımın zorlu maç takvimine de değinen Pereira, 12 Bingölspor’un gösterdiği mücadeleyi takdir ettiğini belirtti. Pereira, "Bingölspor’la ilgili söylemek istediğim bir şey var. Bildiğiniz gibi daha 2 gün önce maç oynadılar. Hiç antrenman yapmadan, seyahat ederek buraya geldiler ve dinlenmeden bu maça çıktılar. Bu, onlar için çok zor bir durum. Buna rağmen sahada mücadele ettiler, çok iyi performans gösterdiler ve asla maçı bırakmadılar. Bu nedenle kendilerini tebrik etmek istiyorum. Sahada iyi bir çaba ve efor ortaya koydular" ifadelerini kullandı.

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#Futbol
#corendon alanyaspor
#ziraat türkiye kupası
#joao pereira
#Alanya Oba Stadı
#12 Bingölspor
#Spor
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