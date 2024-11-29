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Alanyaspor Trabzonspor mesaisini bitirdi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Kasım 2024 19:32 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 19:34
Alanyaspor Trabzonspor mesaisini bitirdi!

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Alanyaspor'da hazırlıklar noktalandı.

Alanyaspor​, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın akşam Trabzonspor​ ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Futbolcular, teknik direktör Sami Uğurlu​ yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti.

İdman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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