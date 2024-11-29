Alanyaspor Trabzonspor mesaisini bitirdi!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Kasım 2024 19:32 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 19:34
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Trabzonspor ile karşılaşacak Alanyaspor'da hazırlıklar noktalandı.
Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın akşam Trabzonspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Futbolcular, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti.
İdman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Kaynak: tgrthaber.com