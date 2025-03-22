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Editor
 | Burak Ayaydın

Alanyaspor'da yeni hoca resmen açıklandı!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, geçtiğimiz günlerde Sami Uğurlu ile yollarını ayırmıştı. Akabinde ise Trabzonspor'un eski futbolcusu Joao Pereira ile görüşmelere başlayan Akdeniz ekibi, an itibarıyla kritik süreci tamamladı.

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Alanyaspor'da yeni hoca resmen açıklandı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 17:51

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Sporting Lizbon'dan Joao Pereira ile anlaştı. Sami Uğurlu'dan boşalan teknik direktörlük görevine an itibarıyla Joao Pereira getirildi ve Portekizli hoca için açıklama yapıldı.

JOAO PEREIRA VE SPORTING LIZBON SÜRECİ

41 yaşındaki Portekizli teknik adam, futbolu bıraktıktan sonra ülkesinin önde gelen ekiplerinden Sporting'in U23 Takımı'nda teknik direktörlük kariyerine başladı ve 2024-25 sezonunda Sporting A Takımı'nın başına geçti. Lizbon ekibiyle 8 maça çıkan Joao Pereira, daha sonra ise Sporting B Takımı'nda görevine devam etti.

https://x.com/Alanyaspor/status/1903414122525421744

JOAO PEREIRA'DAN AÇIKLAMALAR

"Bana ve aileme çok iyi davranan, çok iyi karşılayan bir ülke burası. Buraya çok büyük hırslarla geldim. Buraya büyük projelerle geldim. Burada ekibimle, hedeflerimize ulaşmayı bekliyorum. Alanyaspor'da Portekiz'de oynamış birçok oyuncu var. Lima, Janvier, Makouta gibi oyuncular var. Ben futbolcuyken, Efecan Karaca'ya karşı da oynamıştım. Hırslı bir takım olacağız derken, çok az vaktimizin olduğunu da biliyorum. Ekibimle çok çalışıp takıma hırs ve öz güven aşılayacağımıza inanıyorum ve bunun için de çok istekliyiz zaten. İyi sonuçlar aldıkça takım daha çok öz güven kazanacaktır ve bu şekilde daha da iyi ilerleyeceğiz diye düşünüyorum."

Sıkça Sorulan Sorular

JOAO, TRABZONSPOR'DA NE ZAMAN OYNADI?
Portekizli eski futbolcu, 2017-2021 yılları arasında Trabzonspor forması giymişti.
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#Joao Pereira
#Spor
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