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Editor
 | Burak Ayaydın

Alanyaspor'un yeni hocası Trabzonspor'dan: Sami Uğurlu sonrasında sürpriz isim!

Alanyaspor'da Sami Uğurlu sonrasında Trabzonspor'un eski futbolcusu gündeme geldi. Daha önce Türkiye'de Trabzonspor forması giyen Joao Pereira, an itibarıyla Alanyaspor ile ön anlaşmaya vardı.

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Alanyaspor'un yeni hocası Trabzonspor'dan: Sami Uğurlu sonrasında sürpriz isim!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 19:00

Sami Uğurlu ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Corendon Alanyaspor, Trabzonspor'un eski futbolcusu Joao Pereira ile söz kesti. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, sezonun geri kalanına Joao Pereira ile devam etmeye hazırlanıyor.

ALANYASPOR'DA YENİ HOCA JOAO PEREIRA OLUYOR

Portekiz basınında çıkan haberlere göre Joao Pereira ve Corendon Alanyaspor ön anlaşmaya vardı ve Antalya'ya gelen Portekizli hoca yakın zamanda resmen açıklanacak.

PEREIRA’NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2021 yazında kramponlarını asan Pereira, Sporting alt yapısında önce U23 sonrasında ise B takımını çalıştırdı.

Amorim'in Manchester United'ın başına geçmesi sonrasında geçici teknik direktörlük görevine getirilen Pereira, A takımın başında da 8 maça çıkmıştı.

Sporting Lizbon'un yeni teknik direktörü Joao Pereira kimdir? Eski Trabzonsporlu'ya yeni görev!

CORENDON ALANYASPOR KÜME HATTINA YAKIN

27 maçta 31 puan toplayan Akdeniz ekibi, lig tablosunda 14. sırada yer alıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

SAMİ UĞURLU ALANYASPOR'DA KAÇ MAÇA ÇIKMIŞTI?
Genç hoca, Akdeniz ekibiyle 21 mücadelede yer almış ve maç başına 1.48 puan ortalaması yakalamıştı.
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ETİKETLER
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#Spor
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