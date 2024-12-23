Alessandro Nesta Monza'dan ayrıldı!

23 Aralık 2024 18:33 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 19:11

Serie A takımı Monza, İtalyan teknik direktörü Alessandro Nesta ile yollarını ayırdığını açıkladı.

İtalyan ekibi Monza​'da teknik direktör Alessandro Nesta dönemi sona erdi. Monza, Alessandro Nesta ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Monza'nın yaptığı açıklamaya göre Alessandro Nesta'ya emekleri için teşekkür edildi ve başarılar dileğinde bulunuldu.

Alessandro Nesta, Monza'nın başında bu sezon 20 karşılaşmaya çıktı. Monza bu maçlarda 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Monza, Alessandro Nesta ile yolların ayrılmasının ardından Salvatore Bocchetti ile anlaşma sağladı. Salvatore Bocchetti ile yapılan anlaşmanın 30 Haziran 2027'ye kadar olduğu belirtildi.