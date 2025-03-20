Alessio Orro Fenerbahçe Medicana yolunda!

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe Medicana, İtalyan pasör Alessio Orro ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

Fenerbahçe Medicana yıldız ismi kadrosuna katmayı hazırlanıyor.

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun yaptığı habere göre; "Fenerbahçe Medicana, Alessio Orro ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Fenerbahçe, İtalyan pasör için 600 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Orro önümüzdeki sezon Fenerbahçe forması giyecek." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR

Sarı-lacivertlilerin, Vero Volley Milano ile sözleşmesi gelecek sezon bitecek Alessia Orro'ya 2026-2027 sezonu için resmi transfer teklifinde bulunduğu belirtildi.

Alessia Orro'nun Fenerbahçe Medicana'da forma giymek istediği aktarıldı.