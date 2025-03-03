Alex de Souza'dan sonra Fenerbahçe'de bir ilk! En-Nesyri attığı golle tarihe geçti

Süper Lig'de Alex de Souza'dan bu yana Youssef En-Nesyri tarihe geçti. Faslı futbolcu üst üste 6 iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.