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 | Sule Altinel

Alex de Souza'dan sonra Fenerbahçe'de bir ilk! En-Nesyri attığı golle tarihe geçti

Süper Lig'de Alex de Souza'dan bu yana Youssef En-Nesyri tarihe geçti. Faslı futbolcu üst üste 6 iç saha maçında gol atan ilk Fenerbahçe oyuncusu oldu.

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Alex de Souza'dan sonra Fenerbahçe'de bir ilk! En-Nesyri attığı golle tarihe geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 04:55
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 04:55

Süper Lig’in 26’ncı haftasında, Kadıköy’de Antalyaspor’u ağırlayan Fenerbahçe üçüncü golünü kaydeden Youssef En-Nesyri tarihe geçti.

En-Nesyri, üst üste 6 iç saha maçında gol atarak, 19 yıl sonra Alex de Souza’nın rekoruna ortak oldu.

Alex, Fenerbahçe’de en son 2005-2006 sezonunun ilk yarısındaki 6 iç saha maçını da boş geçmeden gol atmıştı.

Ligdeki gol sayısını 16’ya çıkartan En-Nesyri, son 6 maçta 10 gol attı.

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Sıkça Sorulan Sorular

En-Nesyri nereden geldi?
En Nesyri, 1 Haziran 1997 yılında Fas'ta dünyaya geldi. Faslı oyuncu etkili sol ayağı ve 1,92 cm boyuyla dikkat çekiyor. Kariyerine Fas'ın Mohammed VI Futbol Akademisi'nde başlayan oyuncu 2015 yılında İspanya'nın Malaga takımına transfer oldu.
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#Spor
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