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 | Suat Vilgen

Alex de Souza'nın arkadaşı da İBB soruşturmasında gözaltında! İhale almış

Fenerbahçe'nin eski yıldızı, şimdilerin teknik direktörü Alex De Souza’nın en iyi arkadaşı olan reklamcı ve radyocu Murat Kapki İBB operasyonunda gözaltına alındı.

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Alex de Souza'nın arkadaşı da İBB soruşturmasında gözaltında! İhale almış
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 09:39

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmasında adı geçen şüphelilerden biri dikat çekti. Gözaltı karırı verilen 106 kişi arasında yer alan Murat Kapki'nin Fenerbahçe’nin efsane futbolcularından Alex De Souza’nın Türkiye’deki en yakın arkadaşları arasında yer aldığı belirtildi.

ALEX'E KULİS TOPLAMIŞ

Patronlar Dünyası'nın haberine göre Kapki ile aktif futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapan ve Türkiye'de kısa süre önce Antalyaspyor'u çalıştıran Alex De Souza arasında sıkı bir dostluk bağı bulunuyor. Haberde Kapki'nin maçları Alex De Souza’nın locasından izleyerek, yıldız futbolcuyla ilgili topladığı kulis bilgilerini not ederek Alex'e aktardığı belirtildi. Alex’in Fenerbahçe ile sorun yaşadığı dönemde de Kapki'nin Fenerbahçe taraftarının sosyal medyada en çok takip ettiği isimlerden biri olduğu ifade edildi.

MEDYA AŞ'DEN İHALE ALMIŞ

Diğer yandan ADVERTCITY isimli şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapan Kapki, aynı zamanda Radyo Gol’ün de sahibi. Medya A.Ş. ile ilgili yürütülen soruşturmada, Kapki’nin şirketlerinin de İBB’den ihale aldığı belirlendi.

Sıkça Sorulan Sorular

ALEX DE SOUZA, ANTALYASPOR'DAN NEDEN AYRILDI?
Alex de Souza'nın yıllık maaşı 565 bin Euro olarak belirlenmişti. Ancak Brezilyalı teknik adam, yalnızca görevde kaldığı süre için ücret talep etti. İçeride yaklaşık 3 aylık alacağı bulunan Alex, Ocak maaşıyla birlikte tüm alacaklarını tahsil etmesinin ardından ayrılığı kabul etti.
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#ekrem imamoğlu
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#Fenerbahçe
#murat kapki
#Spor
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