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 | Onur Kaya

Ekrem İmamoğlu'na ilaç verilmediği iddiasına savcılıktan yalanlama

Terör ve yolsuzluk soruşturmasında bu sabah gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilaçlarının verilmediği iddia edilmişti. Söz konusu iddialara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yalanlama geldi.

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Ekrem İmamoğlu'na ilaç verilmediği iddiasına savcılıktan yalanlama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.03.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
19.03.2025
saat ikonu 17:14

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 106 kişi hakkında kent uzlaşısı ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. İBB Başkanı İmamoğlu, sabah saatlerinde Sarıyer'deki evinde gözaltına alındı.

CHP'Lİ GÜNAYDIN: İMAMOĞLU'NA İLAÇLARI VERİLMİYOR

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karakolda hukuka aykırı bir şekilde sağlık kontrolü yapılacağını belirtti. Halk TV'deki bir programa katılan Günaydın, İmamoğlu'na ilaçlarının verilmediğini iddia ederek şunları söyledi:

"Şimdi Ekrem Başkanı normalde sağlık kontrolünden geçirmeleri lazım. Bu içim parçalanarak söylüyorum, ama bu bir gözaltı prosedürü maalesef. Ekrem Başkanı doğrudan Vatan Emniyete getirdiler. Vatan Emniyete geldiyse buradan sağlık kontrolü için hastaneye, Bayrampaşa'ya götürülmesi lazım. Efendim, bu güvenlik sorunu oluştururmuş. Bu nedenle sağlık ekiplerini Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne davet etmişler. Sağlık kontrolünü karakolda, emniyette yapacaklar. Ekrem İmamoğlu'nun ilaçları kendisine verilemiyor. Hiç kimse kendisiyle görüşemiyor."

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BAŞSAVCILIKTAN İLAÇ İDDİALARINA YALANLAMA

Ancak Ekrem İmamoğlu'na ilaç verilmediği iddialarına yalanlama geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'na ilaç verilmediği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Savcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bir kısım medya organlarında başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı şahısların ilaçlarının verilmediği, doktor muayenelerinin emniyet içerisinde yapıldığı yolundaki haberler gerçeği yansıtmamakta olup yanıltıcı bilgi kapsamındadır.

Bütün şüphelilerin kullandığı ilaçları gözaltında iken de kullanmaları sağlanmakta olup bu durum kolluk birimince tutanak altına alınmaktadır. Ayrıca şüphelilerin doktor muayeneleri kolluk görevlisinin olmadığı mahsus bir odada ve emniyet binası haricinde yapılmaktadır."

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