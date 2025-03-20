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Editor
 | Burak Ayaydın

Alex de Souza'yı resmen duyurdular: Bitti bu iş!

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın yeni kulübü açıklandı. Son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran eski Fenerbahçeli Alex de Souza, ülkesinde göreve başladı.

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Alex de Souza'yı resmen duyurdular: Bitti bu iş!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 18:16
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 18:19

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza yöneticilik görevine devam ediyor. Fenerbahçe'deki efsane futbolculuk zamanlarından sonra teknik direktör olarak Türkiye'ye dönen Alex de Souza, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'u çalıştırmıştı.

FENERBAHÇE EFSANESİ ALEX DE SOUZA CORITIBA İLE ANLAŞTI

Fenerbahçeli taraftarlar için unutulmaz isimlerin başında gelen Alex de Souza, Onvo Antalyaspor macerasının ardından yeniden ülkesine döndü ve Brezilya ekibi Coritiba ile anlaştı. CoxaNautas'ın haberine göre Alex de Souza, yetiştiği kulüp olan Coritiba'ya futbol direktörü olarak imza attı.

Antalyaspor'da Alex de Souza dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör belli oldu - İşçi Haber

ALEX DE SOUZA'NIN ONVO ANTALYASPOR PERFORMANSI

Akdeniz ekibiyle 21 mücadelede görev alan Alex; 9 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile maç başına 1.43 puan ortalaması yakalamıştı.

Alex de Souza | Antalyaspor Resmi İnternet Sitesi

Sıkça Sorulan Sorular

ALEX DE SOUZA FENERBAHÇE'DE KAÇ GOL ATMIŞTI?
Sarı lacivertli formayla 344 maça çıkan Alex, 171 gol atmış ve 144 asist yapmıştı.
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