Alex de Souza'yı resmen duyurdular: Bitti bu iş!

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın yeni kulübü açıklandı. Son olarak Süper Lig'de Antalyaspor'u çalıştıran eski Fenerbahçeli Alex de Souza, ülkesinde göreve başladı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza yöneticilik görevine devam ediyor. Fenerbahçe'deki efsane futbolculuk zamanlarından sonra teknik direktör olarak Türkiye'ye dönen Alex de Souza, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'u çalıştırmıştı.

FENERBAHÇE EFSANESİ ALEX DE SOUZA CORITIBA İLE ANLAŞTI

Fenerbahçeli taraftarlar için unutulmaz isimlerin başında gelen Alex de Souza, Onvo Antalyaspor macerasının ardından yeniden ülkesine döndü ve Brezilya ekibi Coritiba ile anlaştı. CoxaNautas'ın haberine göre Alex de Souza, yetiştiği kulüp olan Coritiba'ya futbol direktörü olarak imza attı.

ALEX DE SOUZA'NIN ONVO ANTALYASPOR PERFORMANSI

Akdeniz ekibiyle 21 mücadelede görev alan Alex; 9 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile maç başına 1.43 puan ortalaması yakalamıştı.