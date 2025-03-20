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 | Burak Ayaydın

Jose Mourinho'nun ayrılık kararı: Bir yıldıza veda! Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat depremi

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat arasında seçim zamanı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho; an itibarıyla Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat için gelen transfer tekliflerine göre bir karar vermek zorunda, işte tüm ayrıntılar.

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Jose Mourinho'nun ayrılık kararı: Bir yıldıza veda! Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat depremi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
20.03.2025
saat ikonu 13:36
|
GÜNCELLEME:
20.03.2025
saat ikonu 13:39

Fenerbahçe'de Jose Mourinho için Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat arasında kritik bir eşik oluştu. An itibarıyla Fenerbahçe'nin iki kalecisi Dominik Livakovic ve İrfan Can Eğribayat'a Avrupa'dan talipler var ve Jose Mourinho'nun da bir transferin önünü açması gerekiyor.

FENERBAHÇE'DE JOSE MOURINHO'DAN DOMINIK LIVAKOVIC VE İRFAN CAN EĞRİBAYAT ARASINDA SEÇİM

Sabah'ın haberine göre İrfan Can Eğribayat için Ajax, Sevilla ve Real Betis gibi kulüpler devreye girdi. Halihazırda Dominik Livakovic'in de Avrupa'daki pazarının yüksek olduğu süreç, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu kritik bir tercih yapmak zorunda bırakıyor. An itibarıyla sarı lacivertli takımın iki kalecisi de Avrupa ekipleri tarafından ciddi şekilde isteniyor ve Portekizli hocanın kararına göre oynamayacak olanın gönderilmesi gerekiyor.

İrfan Can mı Livakovic mi? Mourinho derbi kararını verdi | Türkiye Gazetesi

İRFAN CAN EĞRİBAYAT KENDİNİ GÖSTERDİ

Sezon başında net şekilde Fenerbahçe'nin yedek kalecisi olan İrfan Can, Dominik Livakovic'in sakatlanmasıyla birlikte as eldiven olmaya başlamıştı. Akabinde ise bu süreçte çok iyi performanslar gösteren 26 yaşındaki kaleci, Fenerbahçe yönetiminden tam not almış ve yeni bir sözleşme yapılma ihtimalleri gündeme gelmişti. Tabii tüm bu sürecin diğer boyutu olarak da Avrupa ekipleri de bu performansları analiz ettiler ve başarılı kaleciyi transfer listelerine yazdılar.

PERFORMANS VERİLERİ

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 16 maça çıkan ve 1470 dakika sahada kalan İrfan Can, toplamda 15 gol yedi ve 7 maçta ise kalesini tamamen kapattı. Son olarak ise Fenerbahçe yönetimi, iki kaleciden birini göndermesiyle yeniden bir transfer planlaması yapmak zorunda kalacak.

Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı - Son Dakika Haberleri

Sıkça Sorulan Sorular

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'IN BONSERVİSİ NE KADAR?
Son dönemde çıkış yapan kalecinin güncel piyasa değeri 1 milyon Eurodur.
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