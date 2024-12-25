Ali Koç, Jose Mourinho için kararını verdi! Fenerbahçe'de sıcak saatler

25 Aralık 2024 11:37 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 11:37

Ara transfer dönemine hazırlık yapan Fenerbahçe yönetiminde sıcak saatler yaşanıyor. Lider Galatasaray ile puan farkının açılması sebebiyle transferde yıldız isimlere yönelen sarı-lacivertli ekipte Jose Mourinho'nun geleceği merak ediliyordu. Başkan Ali Koç'un Mourinho ile ilgili kritik karar aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray’ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer​ dönemi yaklaşırken Fenerbahçe’de bazı taraftarların tepkisini alan yönetimin yeni kararlar aldığı öne sürüldü. Fenerbahçe​ Başkanı Ali Koç’un dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho​ ile ilgili kararını verdiği iddia edildi.

ALİ KOÇ​'TAN MOURİNHO KARARI

Ali Koç ve yönetiminin teknik direktör Jose Mourinho ile göreve devam edileceği bildirildi. Milliyet’te yer alan habere göre kararın arkasında birçok nedenin olduğu belirtildi.

Ali Koç’un başkan olduğu dönemde her sezon birçok transfer yapılmış ve şampiyonluğa oynayacak kadrolar kurulmuştu. Fakat yaşanan hoca değişiklikleri takımı olumsuz etkilemiş ve sarı-lacivertli camia mutlu sona ulaşamamıştı. Bu yüzden Başkan Koç ve yönetim yeni bir ayrılığın takımı etkileyeceğini düşünüyor.

GELECEK SEZONUN PLANLARI YAPILIYOR

Sarı-lacivertli yöneticiler Ocak ayında transfer yapılacağı için hoca değişikliğine gidilmesinin yeni krizleri doğuracağını düşünüyor. Fenerbahçe’de yönetim sadece bu sezonun değil, gelecek dönemin de planını belirledi.