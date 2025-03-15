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Editor
 | Burak Ayaydın

Ali Koç karar verdi: Fenerbahçeli yıldızın yeni kulübü resmen duyuruldu! Rangers maçında çok eleştirilmişti

Fenerbahçe'de Ali Koç'un sözleşme görüşmelerini sezon sonuna bıraktığı Dusan Tadic ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Rangers-Fenerbahçe maçındaki performansıyla çok eleştirilen Dusan Tadic'in, Ajax ile anlaştığı duyuruldu. Başkan Ali Koç ise sürpriz ayrılığın önünü açtı, işte detaylar.

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Ali Koç karar verdi: Fenerbahçeli yıldızın yeni kulübü resmen duyuruldu! Rangers maçında çok eleştirilmişti
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 15:27

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Dusan Tadic ile yapılacak görüşmeleri sezon sonuna bırakmıştı. Maçlar ilerledikçe Dusan Tadic'in performansındaki düşüşü gören Ali Koç, oyuncunun ayrılığına onay verdi ve Sırp 10 numara Ajax ile ön anlaşma sağladı. Rangers-Fenerbahçe maçında iplerin koptuğu Tadic, sezon sonunda Türkiye'den ayrılmaya hazırlanıyor.

Spor Arena on X: "📸 Dusan Tadic & Ali Koç https://t.co/LEvNGKQ0vm" / X

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ'TAN DUSAN TADIC TRANSFERİNE ONAY ÇIKTI

Sezon sonuna doğru performansı iyice düşen Dusan Tadic, Rangers deplasmanında sonradan oyuna girmesine rağmen tempo yapamamış ve üzerine de çok kötü bir penaltı kullanmıştı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nden elendiği süreçte kötü anlamda başrolde yer alan Tadic'in, an itibarıyla Ajax ile ön anlaşmaya vardığı bilgisi paylaşıldı. TRT Spor ekranlarında konuya dair açıklamalar yapan Barış Yurduseven, Fenerbahçeli 10 numaranın sezon sonunda Hollanda yolcusu olduğunu ifade etti! Süreçten haberi olan Ali Koç ise Jose Mourinho'nun da onayıyla ayrılığa izin verdi.

Dusan Tadic: 'Fenerbahçe bana git demeden ayrılmam'

DUSAN TADIC BU SEZON NASIL BİR PERFORMANS GÖSTERDİ?

Fenerbahçe formasıyla 42 maça çıkan Tadic, 11 gol ve 15 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

DUSAN TADIC FENERBAHÇE'YE NEREDEN GELMİŞTİ?
Ajax ile ön anlaşma yapan Tadic, Fenerbahçe'den önce de Hollanda ekibinin formasını giyiyordu.
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#ali koç
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#Transfer Haberleri
#Ajax
#dusan tadic
#Spor
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