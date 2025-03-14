Arda Güler transferinde ters köşe! Genç yıldızın ailesi Real Madrid yönetimiyle görüştü

Arda Güler için Fenerbahçe'den sonraki Real Madrid dönemi sıkıntılı geçiyordu. Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, zor zamanlardan sonra an itibarıyla geleceği için kararını verdi ve yetenekli futbolcunun ailesi ile Madrid yönetimi bir araya geldi.

Fenerbahçe'den sonra Real Madrid ile kariyerine devam eden Arda Güler'in, yedek kalması sebebiyle İspanya devinden ayrılacağı konuşuluyordu. Ancak gelinen son noktada ise Arda Güler bambaşka bir karar verdi ve ailesi aracılığıyla yeni fikrini Real Madrid yönetimine de iletti. Arda, aynı Fenerbahçe dönemindeki gibi forma için savaşmak istiyor.

ARDA GÜLER FENERBAHÇE SONRASINDA REAL MADRID İÇİN DE AYNI KARARI VERDİ

Fenerbahçe'de parladığı dönemde Jorge Jesus tarafından sık sık yedek bırakılan Arda, forma için savaşmış ve ardından ilk 11'in vazgeçilmezlerinden olmuştu. Uzun zaman sonra aynı sıkıntıları Real Madrid'de de yaşayan genç yıldız, Fenerbahçe'de olduğu gibi kendini zorlu bir mücadeleye sokmaya hazırlanıyor! Sezon sonuna kadar kiralık olarak gitme konusunu düşünmek istemeyen Arda, ailesi aracılığıyla Madrid yönetimine kalmak istediğini ifade etti. Milli yıldız, bundan sonraki süreçte forma için ciddi anlamda savaşacak ve olası bir Ancelotti ayrılığında yeni gelecek hocanın kendisine şans vermesini sağlayacak.

ARDA GÜLER'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Real Madrid ile 29 maça çıkan Arda; 3 gol ile 5 asistlik katkı sağladı ve 1081 dakika sahada kaldı.