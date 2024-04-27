Ali Koç: "Tek yumruk olduğumuzda yıkamayacağımız duvar yoktur"

27 Nisan 2024 16:42 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 16:42

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerini 1177 oy alan Şekip Mosturoğlu kazandı. Seçimlerin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da Şekip Mosturoğlu'nu tebrik etti.

"BİZİ KİMSE YIKAMAZ"

Toplantı sonunda kürsüye çıkarak konuşma yapan Başkan Koç, "Seçimlerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Güzel bir süreci hep birlikte tamamladık. 1590 kişi oy kullandı. Bu seçime de çok ilgi vardı aldığımız seçimlerden. Çok adaylı seçimlere çok önem veriyoruz. Rekabetin getirdiği kaliteye önem veriyoruz. O yüzden Türkiye Futbol Federasyonu'nun da çok adaylı seçimli olmasını diliyoruz. Tam bir Fenerbahçe demokrasisi kültürü oturtmaya çalıştık. Fenerbahçe'nin iftihar edeceği bir günü daha tamamlıyoruz. Emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarıma ve profesyonellere teşekkür ediyorum. Gerek 2 Nisan'da yaptığımız genel kurul, gerek bugün yaptığımız yüksek divan kurulu seçimi. Bir ve beraber olduğumuzda tek yumruk olduğumuzda yıkamayacağımız duvar yoktur, bizi de kimse yıkamaz." dedi.

"FENERBAHÇE TÜM KİŞİLERDEN ÖNDEDİR"

Koç, "Çok dinamik bir dijital dünyada yaşıyoruz. Oluşan birlik ve beraberliğin çok kırılgan olduğunu görüyoruz. Bir ve beraber olalım diyenlerin, camianın birlik ve beraberliğinden bahsedenlerin eylem ve söylemlerin aynı istikamette olması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Fenerbahçe'nin iyi gününde de, kötü gününde de hepimiz Fenerbahçeliliğimizi, Fenerbahçe sevgisini, Fenerbahçe tutkusunu, her daim camiamızın menfaatleri çerçevesinde diri tutmalıyız. Camiamıza göz göre göre saldırılar yapılıyor. Suskun kalanlar, mücadeleye destek olmak yerine dışarıdan bakanlar, mücadelemiz için attığımız adımları itibarsızlaştırmaya çalışanlara da şunu söylemek istiyorum; Fenerbahçe tüm isimlerden, kişilerden öndedir" ifadelerini kullandı.